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В ГД внесли проект о создании платформы "ГосЛог"
В ГД внесли проект о создании платформы "ГосЛог" - 08.04.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о создании платформы "ГосЛог"
В Госдуму внесен проект о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов, он доступен в... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:48+0300
2024-04-08T14:48+0300
2024-04-08T15:09+0300
экономика
логистика
грузоперевозки
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов, он доступен в думской электронной базе.Законопроект внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев."Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа Российской Федерации "ГосЛог" (далее - ЕЦП "ГосЛог") - цифровая система, включающая в себя единую программно-аппаратную среду, цифровые продукты, информацию, государственные информационные системы, функционирующие в сфере транспорта, а также совокупность нормативных правовых, организационных, методологических правил и процедур, обеспечивающих деятельность участников отношений, возникающих в связи с перевозками", - сказано в тексте законопроекта.В документе отмечается, что реестр уведомлений о перевозке грузов - это государственный информационный ресурс, который ведется в электронной форме и содержит сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, уведомивших об оказании услуг по перевозке грузов, а также об используемых ими для оказания таких услуг автотранспортных средствах."Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов (далее - реестр) и утрачивается в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, автотранспортного средства, запись о котором исключена из реестра со дня такого исключения", - подчеркивается в документе.Согласно проекту, реестр уведомлений о перевозке грузов включает в себя следующие сведения о юридическом лице или ИП и его транспортном средстве: регистрационный номер и дата записи в реестре; наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя, юридический адрес, ИНН, номер телефона и адрес электронной почты; ФИО специалиста специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, номер документа, подтверждающего его профессиональную компетентность; сведения о транспортных средствах, принадлежащих юрлицу или ИП; сведения о перевозимых грузах и максимальная страховая сумма, в пределах которой страховщик перевозчика при наступлении любого страхового случая, связанного с перевозкой груза обязуется возместить грузовладельцу причиненный грузу вред.В случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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логистика, грузоперевозки
Экономика, логистика, грузоперевозки
В ГД внесли проект о создании платформы "ГосЛог"
В ГД внесли проект о создании платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов, он доступен в думской электронной базе.
Законопроект внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
"Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа Российской Федерации "ГосЛог" (далее - ЕЦП "ГосЛог") - цифровая система, включающая в себя единую программно-аппаратную среду, цифровые продукты, информацию, государственные информационные системы, функционирующие в сфере транспорта, а также совокупность нормативных правовых, организационных, методологических правил и процедур, обеспечивающих деятельность участников отношений, возникающих в связи с перевозками", - сказано в тексте законопроекта.
В документе отмечается, что реестр уведомлений о перевозке грузов - это государственный информационный ресурс, который ведется в электронной форме и содержит сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, уведомивших об оказании услуг по перевозке грузов, а также об используемых ими для оказания таких услуг автотранспортных средствах.
"Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов (далее - реестр) и утрачивается в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, автотранспортного средства, запись о котором исключена из реестра со дня такого исключения", - подчеркивается в документе.
Согласно проекту, реестр уведомлений о перевозке грузов включает в себя следующие сведения о юридическом лице или ИП и его транспортном средстве: регистрационный номер и дата записи в реестре; наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя, юридический адрес, ИНН, номер телефона и адрес электронной почты; ФИО специалиста специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, номер документа, подтверждающего его профессиональную компетентность; сведения о транспортных средствах, принадлежащих юрлицу или ИП; сведения о перевозимых грузах и максимальная страховая сумма, в пределах которой страховщик перевозчика при наступлении любого страхового случая, связанного с перевозкой груза обязуется возместить грузовладельцу причиненный грузу вред.
В случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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