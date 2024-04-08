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Банк Греции снизил прогноз роста экономики страны в этом году

Банк Греции снизил прогноз роста экономики страны в этом году - 08.04.2024, ПРАЙМ

Банк Греции снизил прогноз роста экономики страны в этом году

Банк Греции немного снизил прогноз роста экономики страны в 2024 году – до 2,3% с 2,5%, сообщил председатель Банка Яннис Стурнарас на общем собрании акционеров. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T22:29+0300

2024-04-08T22:29+0300

2024-04-08T22:30+0300

экономика

греция

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АФИНЫ, 8 апр – ПРАЙМ. Банк Греции немного снизил прогноз роста экономики страны в 2024 году – до 2,3% с 2,5%, сообщил председатель Банка Яннис Стурнарас на общем собрании акционеров. В декабре в промежуточном отчете о денежно-кредитной политике за 2023 год Банк Греции прогнозировал темпы роста греческой экономики в 2,4% в 2023 году и рост на 2,5% в 2024 и 2025 годах. Представленный Стурнарасом отчет за 2023 год содержит более консервативные оценки. "Экономика Греции в 2023 году росла замедляющимися, но удовлетворительными темпами в 2%, что значительно выше, чем в среднем по еврозоне. Общая инфляция значительно снизилась до 4,2%, что ниже соответствующего среднего показателя по еврозоне. Однако базовая инфляция пошла вверх и достигла 5,3% в 2023 году, несмотря на то, что с середины года она постепенно замедлялась", - сообщил глава Банка. "По последним оценкам Банка Греции, темпы роста греческой экономики прогнозируются в 2024 году до 2,3%, что значительно выше среднего показателя по еврозоне. Частное потребление и инвестиции по-прежнему будут ключевыми драйверами роста, в то время как вклад внешнего сектора будет незначительно отрицательным, поскольку сильная инвестиционная активность приведет к значительному увеличению импорта", - сообщил Стурнарас. По его словам, в этом году туристический сектор снова демонстрирует положительные перспективы, несмотря на международную неопределенность. "Ожидается, что в 2024 году общий уровень инфляции снизится до 2,8%, несмотря на атмосферу неопределенности, созданную геополитическими событиями", - сообщил глава Банка. В бюджетной сфере, по оценкам Банка Греции, в 2024 году первичный профицит увеличится до 2,1% ВВП. Прогнозируется, что государственный долг продолжит снижаться до 152,3% ВВП в 2024 году, более медленными темпами, чем в предыдущие три года. Кроме того, прогнозируется снижение государственного долга в номинальном выражении впервые с 2019 года, сообщил Стурнарас. По его словам, риски, связанные с прогнозом роста ВВП, в основном носят негативный характер и касаются возможности дальнейшего замедления темпов роста европейской экономики; увеличения неопределенности из-за неблагоприятных геополитических событий на Украине и на Ближнем Востоке и их влияния на международную экономическую среду; возможной задержки в реализации Национального плана восстановления и устойчивости "Греция 2.0" и более медленных темпов освоения средств; появления усталости от реформ, а также воздействия потенциальных стихийных бедствий, связанных с климатическим кризисом.

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греция