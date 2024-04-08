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Европейские фондовые индексы выросли, инвесторы ждут заседания ЕЦБ

Европейские фондовые индексы выросли, инвесторы ждут заседания ЕЦБ - 08.04.2024, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы выросли, инвесторы ждут заседания ЕЦБ

Европейские фондовые индексы в понедельник повысились, причем рост возглавили циклические секторы после выхода благоприятных данных по промышленному... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T20:05+0300

2024-04-08T20:05+0300

2024-04-08T20:05+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник повысились, причем рост возглавили циклические секторы после выхода благоприятных данных по промышленному производству Германии. В преддверии заседания Европейского центрального банка, однако, чувствовалась некоторая настороженность.Индекс STOXX 600 поднялся на 0,5%, а немецкий DAX вырос на 0,8%.Промышленное производство в Германии в феврале по сравнению с январем выросло более существенно, чем ожидали рынки, благодаря восстановлению в строительном секторе и в автопроме.Циклические секторы автомобилестроения и промышленных товаров и услуг набрали 1,3% и 0,8% соответственно. Сектор базовых природных ресурсов добавил 2% на фоне роста цен на медь до 14-месячного максимума.Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла максимума за 2,5 недели перед решением ЕЦБ о процентной ставке в четверг. Сильные данные по рынку труда США, вышедшие на прошлой неделе, вынудили инвесторов умерить ожидания насчет снижения ставок в этом году.Трейдеры в целом ожидают, что на этой неделе ЕЦБ сохранит ставки без изменений. Они будут искать любые намеки на то, что первое снижение ставки последует в июне.Между тем вышедшие в понедельник результаты опроса показали, что в апреле доверие инвесторов в еврозоне улучшаются шестой месяц подряд и их индикатор достиг максимума более чем за два года.

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рынки, фондовые рынки европы