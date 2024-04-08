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Российские музыканты оценили конкурентоспособность ИИ

Российские музыканты оценили конкурентоспособность ИИ - 08.04.2024, ПРАЙМ

Российские музыканты оценили конкурентоспособность ИИ

Более 70% российских музыкантов считают, что искусственный интеллект им не конкурент: так, 53% уверены, что нейросети никогда не заменят специалистов в отрасли, | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T05:54+0300

2024-04-08T05:54+0300

2024-04-08T05:56+0300

россия

исследование

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музыка

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Более 70% российских музыкантов считают, что искусственный интеллект им не конкурент: так, 53% уверены, что нейросети никогда не заменят специалистов в отрасли, а 19% полагают, что ИИ останется помощником в создании мелодий, говорится в исследовании сетевой компании по продаже музыкальных инструментов в России "Музторг" и группы "Ренессанс Страхование", которое есть у РИА Новости. "Абсолютное большинство опрошенных (72%) уверены, что ИИ не сможет заменить настоящего музыканта. Из них 53% уверены, что такого точно не случится, а 19% отмечают, что ИИ станет помощником в создании мелодий", - сказано в исследовании. Еще 28% считают, что искусственный интеллект сможет заменить музыкантов, но это случится не скоро. На вопрос, какой будет музыка в будущем (предлагался множественный вариант выбора), 45% респондентов ответили, что мелодии будут способны создавать эмоции и стимулировать выработку гормона радости. Каждый третий считает, что это будут треки из прошлого, обработанные нейросетью. Еще 28% считают, что это будут композиции для медитации и расслабления, 26% – треки для полного погружения в виртуальную реальность. В свою очередь 18% ответили, что музыкой будущего будет то, что создаст искусственный интеллект. Что касается использования ИИ в качестве помощника, самыми популярными задачами, которые смогут решать нейросети, по мнению опрошенных, станут подбор ритма и гармоничного звучания, генерация новых идей по мелодии и тексту, создание композиций на других музыкальных инструментах. Большинство респондентов - 79% - уверены, что смогут узнать музыку, сгенерированную нейросетью. "Одна из причин, по которой некоторые люди не принимают музыку из нейросети, может быть связана с их привязанностью к традиционным формам искусства. ... Но важно понимать, что у музыки из нейросети нет цели заменить или конкурировать с музыкой, созданной человеком. Это просто новый созидательный подход, который может быть интересен для части аудитории. Отмечу, что сейчас мы не наблюдаем падения спроса на музыкальные инструменты, он по-прежнему остается на высоком уровне, как и на сопутствующие услуги для музыкантов", - прокомментировала руководитель управления клиентским опытом "Музторга" Мария Агеева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, исследование, ии, музыка