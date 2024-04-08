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Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ
Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ
Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:01+0300
2024-04-08T17:03+0300
политика
китай
запад
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров страны, пишет издание Bloomberg.Во время своего визита в Китай на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководство Китая пересмотреть свою промышленную стратегию, заявив, что азиатская страна производит больше товаров, чем может выдержать мир.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЙеллен посоветовала политикам улучшить "пенсионное обеспечение" и "доступное образование", чтобы сократить сбережения домохозяйств и стимулировать внутренние расходы в попытке изменить баланс второй по величине экономики мира."По сути, она предложила полностью пересмотреть свою экономическую стратегию", - сказано в публикации.Кроме того, в своей попытке бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США, Китай находит поддержку у президента России Владимира Путина, что может повлечь за собой усиление напряженности в отношениях с США, но Китай не собирается сдаваться, заключили в издании.
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китай, запад, си цзиньпин, новости
Политика, КИТАЙ, ЗАПАД, Си Цзиньпин, Новости
17:01 08.04.2024 (обновлено: 17:03 08.04.2024)
 
Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ

Bloomberg: председатель Китая Си Цзиньпин не отступит перед Западом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров страны, пишет издание Bloomberg.
Во время своего визита в Китай на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководство Китая пересмотреть свою промышленную стратегию, заявив, что азиатская страна производит больше товаров, чем может выдержать мир.
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Йеллен посоветовала политикам улучшить "пенсионное обеспечение" и "доступное образование", чтобы сократить сбережения домохозяйств и стимулировать внутренние расходы в попытке изменить баланс второй по величине экономики мира.
"По сути, она предложила полностью пересмотреть свою экономическую стратегию", - сказано в публикации.
Кроме того, в своей попытке бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США, Китай находит поддержку у президента России Владимира Путина, что может повлечь за собой усиление напряженности в отношениях с США, но Китай не собирается сдаваться, заключили в издании.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России
10:32
 
ПолитикаКИТАЙЗАПАДСи ЦзиньпинНовости
 
 
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