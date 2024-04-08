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Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ

Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ

Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T17:01+0300

2024-04-08T17:01+0300

2024-04-08T17:03+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров страны, пишет издание Bloomberg.Во время своего визита в Китай на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководство Китая пересмотреть свою промышленную стратегию, заявив, что азиатская страна производит больше товаров, чем может выдержать мир.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЙеллен посоветовала политикам улучшить "пенсионное обеспечение" и "доступное образование", чтобы сократить сбережения домохозяйств и стимулировать внутренние расходы в попытке изменить баланс второй по величине экономики мира."По сути, она предложила полностью пересмотреть свою экономическую стратегию", - сказано в публикации.Кроме того, в своей попытке бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США, Китай находит поддержку у президента России Владимира Путина, что может повлечь за собой усиление напряженности в отношениях с США, но Китай не собирается сдаваться, заключили в издании.

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китай, запад, си цзиньпин, новости