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Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ
Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ
Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:01+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров страны, пишет издание Bloomberg.Во время своего визита в Китай на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководство Китая пересмотреть свою промышленную стратегию, заявив, что азиатская страна производит больше товаров, чем может выдержать мир.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЙеллен посоветовала политикам улучшить "пенсионное обеспечение" и "доступное образование", чтобы сократить сбережения домохозяйств и стимулировать внутренние расходы в попытке изменить баланс второй по величине экономики мира."По сути, она предложила полностью пересмотреть свою экономическую стратегию", - сказано в публикации.Кроме того, в своей попытке бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США, Китай находит поддержку у президента России Владимира Путина, что может повлечь за собой усиление напряженности в отношениях с США, но Китай не собирается сдаваться, заключили в издании.
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Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ
Bloomberg: председатель Китая Си Цзиньпин не отступит перед Западом
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Видение председателя КНР Си Цзиньпина того, как поднять китайскую экономику за счет развития производства, вызывает напряженность в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров страны, пишет
издание Bloomberg.
Во время своего визита в Китай на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководство Китая пересмотреть свою промышленную стратегию, заявив, что азиатская страна производит больше товаров, чем может выдержать мир.
Йеллен посоветовала политикам улучшить "пенсионное обеспечение" и "доступное образование", чтобы сократить сбережения домохозяйств и стимулировать внутренние расходы в попытке изменить баланс второй по величине экономики мира.
"По сути, она предложила полностью пересмотреть свою экономическую стратегию", - сказано в публикации.
Кроме того, в своей попытке бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США, Китай находит поддержку у президента России Владимира Путина, что может повлечь за собой усиление напряженности в отношениях с США, но Китай не собирается сдаваться, заключили в издании.
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