https://1prime.ru/20240408/kolltsentr-847181349.html

СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании

СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании - 08.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании

Анкара будет ознакомлена через СМИ с данными ФСБ России о регистрации на территории страны фирмы, через которую украинские колл-центры похищали деньги у... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T12:11+0300

2024-04-08T12:11+0300

2024-04-08T12:11+0300

происшествия

фсб

мошенники

колл-центр

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АНКАРА, 8 апр – ПРАЙМ. Анкара будет ознакомлена через СМИ с данными ФСБ России о регистрации на территории страны фирмы, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, и изучит их. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны. "Мы ознакомлены с этой информацией по СМИ. Изучим ее, это пока все, что я могу сказать", — заявил собеседник агентства.Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими колл-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. Компания, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России. Источник также рассказал агентству, что Анкара и Москва продолжают обмениваться данными по теракту в "Крокус cити холле". По его словам, турецкая сторона изучает в том числе данные о связях напавших с "Исламским государством".Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в Instagram** фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". В числе опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих."Обмен информацией соответствующих структур по факту теракта в "Крокусе" продолжается. Как вы знаете, Анкара ведёт активную борьбу с элементами, связанными с ИГ, в этой связи изучаются все данные о связях нападавших", — сказалсобеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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фсб, мошенники, колл-центр