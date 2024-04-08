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СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании
СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании - 08.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании
Анкара будет ознакомлена через СМИ с данными ФСБ России о регистрации на территории страны фирмы, через которую украинские колл-центры похищали деньги у... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:11+0300
2024-04-08T12:11+0300
2024-04-08T12:11+0300
происшествия
фсб
мошенники
колл-центр
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АНКАРА, 8 апр – ПРАЙМ. Анкара будет ознакомлена через СМИ с данными ФСБ России о регистрации на территории страны фирмы, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, и изучит их. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны. "Мы ознакомлены с этой информацией по СМИ. Изучим ее, это пока все, что я могу сказать", — заявил собеседник агентства.Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими колл-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. Компания, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России. Источник также рассказал агентству, что Анкара и Москва продолжают обмениваться данными по теракту в "Крокус cити холле". По его словам, турецкая сторона изучает в том числе данные о связях напавших с "Исламским государством".Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в Instagram** фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". В числе опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих."Обмен информацией соответствующих структур по факту теракта в "Крокусе" продолжается. Как вы знаете, Анкара ведёт активную борьбу с элементами, связанными с ИГ, в этой связи изучаются все данные о связях нападавших", — сказалсобеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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фсб, мошенники, колл-центр
Происшествия, ФСБ, мошенники, колл-центр
СМИ: Турция изучит данные о связанной с украинскими колл-центрами компании
РИА Новости: Турция изучит информацию ФСБ о связанной с украинскими колл-центрами компании
АНКАРА, 8 апр – ПРАЙМ. Анкара будет ознакомлена через СМИ с данными ФСБ России о регистрации на территории страны фирмы, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, и изучит их. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.
"Мы ознакомлены с этой информацией по СМИ. Изучим ее, это пока все, что я могу сказать", — заявил собеседник агентства.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими колл-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. Компания, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.
Источник также рассказал агентству, что Анкара и Москва продолжают обмениваться данными по теракту в "Крокус cити холле". По его словам, турецкая сторона изучает в том числе данные о связях напавших с "Исламским государством".
Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в Instagram** фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". В числе опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих.
"Обмен информацией соответствующих структур по факту теракта в "Крокусе" продолжается. Как вы знаете, Анкара ведёт активную борьбу с элементами, связанными с ИГ, в этой связи изучаются все данные о связях нападавших", — сказалсобеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России