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"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин

"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин

Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T14:28+0300

2024-04-08T14:28+0300

2024-04-08T15:24+0300

политика

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.Ларов на данный момент находится в Пекина и пробудет там до 9 апреля. Его пригласил Ван И, член Политбюро ЦК КПК и по совместительству глава дипломатического ведомства страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПользователи отметили, что Лаврову в отличие от министра финансов США Джаннет Йеллен организовали красную дорожку.Читатель yanm2017 считает, что американские санкции еще больше сплотит Россию и Китай. У Саньлан 8 пишет, что Йеллен не положили ковровую дорожку, так как она приехала без приглашения. Слухи отметил, что приехал "старый друг", подразумеваю главу МИД России. Пользователь с никнеймо Лю z Чэн поприветствовал Лаврова в Китае.

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Прибытие Лаврова в Китай Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин в понедельник. На кадрах глава внешнеполитического ведомства спускается по трапу самолета и обменивается рукопожатиями с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым. 2024-04-08T14:28+0300 true PT1M17S

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