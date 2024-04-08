https://1prime.ru/20240408/kommentarii-847188631.html
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:28+0300
2024-04-08T14:28+0300
2024-04-08T15:24+0300
политика
китай
лавров
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/07/843140705_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_fd9885ece8f7314dfc9e8caabd2387c9.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.Ларов на данный момент находится в Пекина и пробудет там до 9 апреля. Его пригласил Ван И, член Политбюро ЦК КПК и по совместительству глава дипломатического ведомства страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПользователи отметили, что Лаврову в отличие от министра финансов США Джаннет Йеллен организовали красную дорожку.Читатель yanm2017 считает, что американские санкции еще больше сплотит Россию и Китай. У Саньлан 8 пишет, что Йеллен не положили ковровую дорожку, так как она приехала без приглашения. Слухи отметил, что приехал "старый друг", подразумеваю главу МИД России. Пользователь с никнеймо Лю z Чэн поприветствовал Лаврова в Китае.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/07/843140705_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_bb19e791c4221c2605a34f9efb6e9df2.jpg
Прибытие Лаврова в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин в понедельник. На кадрах глава внешнеполитического ведомства спускается по трапу самолета и обменивается рукопожатиями с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
2024-04-08T14:28+0300
true
PT1M17S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, лавров, мнение, видео
Политика, КИТАЙ, ЛАВРОВ, мнение
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.
2024-04-08T14:28+0300
true
PT1M17S
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали визит Лаврова в Пекин
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.
Ларов на данный момент находится в Пекина и пробудет там до 9 апреля. Его пригласил Ван И, член Политбюро ЦК КПК и по совместительству глава дипломатического ведомства страны.
Пользователи отметили, что Лаврову в отличие от министра финансов США Джаннет Йеллен организовали красную дорожку.
Читатель yanm2017 считает, что американские санкции еще больше сплотит Россию и Китай. У Саньлан 8 пишет, что Йеллен не положили ковровую дорожку, так как она приехала без приглашения. Слухи отметил, что приехал "старый друг", подразумеваю главу МИД России. Пользователь с никнеймо Лю z Чэн поприветствовал Лаврова в Китае.