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"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин - 08.04.2024, ПРАЙМ
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"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:28+0300
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политика
китай
лавров
мнение
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.Ларов на данный момент находится в Пекина и пробудет там до 9 апреля. Его пригласил Ван И, член Политбюро ЦК КПК и по совместительству глава дипломатического ведомства страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПользователи отметили, что Лаврову в отличие от министра финансов США Джаннет Йеллен организовали красную дорожку.Читатель yanm2017 считает, что американские санкции еще больше сплотит Россию и Китай. У Саньлан 8 пишет, что Йеллен не положили ковровую дорожку, так как она приехала без приглашения. Слухи отметил, что приехал "старый друг", подразумеваю главу МИД России. Пользователь с никнеймо Лю z Чэн поприветствовал Лаврова в Китае.
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Прибытие Лаврова в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин в понедельник. На кадрах глава внешнеполитического ведомства спускается по трапу самолета и обменивается рукопожатиями с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
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Политика, КИТАЙ, ЛАВРОВ, мнение
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.
2024-04-08T14:28+0300
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14:28 08.04.2024 (обновлено: 15:24 08.04.2024)
 
"Старый друг приехал". Китайцы оценили визит Лаврова в Пекин

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали визит Лаврова в Пекин

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" доброжелательно отнеслись к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин.
Ларов на данный момент находится в Пекина и пробудет там до 9 апреля. Его пригласил Ван И, член Политбюро ЦК КПК и по совместительству глава дипломатического ведомства страны.
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Пользователи отметили, что Лаврову в отличие от министра финансов США Джаннет Йеллен организовали красную дорожку.
Читатель yanm2017 считает, что американские санкции еще больше сплотит Россию и Китай. У Саньлан 8 пишет, что Йеллен не положили ковровую дорожку, так как она приехала без приглашения. Слухи отметил, что приехал "старый друг", подразумеваю главу МИД России. Пользователь с никнеймо Лю z Чэн поприветствовал Лаврова в Китае.
 
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