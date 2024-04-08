https://1prime.ru/20240408/kompensatsiya-847202896.html

Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию

Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию - 08.04.2024, ПРАЙМ

Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию

Каждый член семьи получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат, заявил мэр города Василий Козупица. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T21:26+0300

2024-04-08T21:26+0300

2024-04-08T21:34+0300

происшествия

оренбургская область

компенсация

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174930_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_23b1d8a690695ed608b6bb40ba417a88.jpg

УФА, 8 апр — ПРАЙМ. Каждый член семьи получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат, заявил мэр города Василий Козупица."Наш губернатор Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. По 100 тысяч рублей получат все члены семьи - и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления", — отметил Козупица в своем Telegram-канале. При этом он добавил, что в Орске патрули правоохранителей для избежания мародерства.Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что жители Оренбужья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://1prime.ru/20240408/pavodok-847188987.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбургская область, компенсация, паводок