https://1prime.ru/20240408/kompensatsiya-847202896.html
Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию
Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию - 08.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию
Каждый член семьи получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат, заявил мэр города Василий Козупица. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T21:26+0300
2024-04-08T21:26+0300
2024-04-08T21:34+0300
происшествия
оренбургская область
компенсация
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174930_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_23b1d8a690695ed608b6bb40ba417a88.jpg
УФА, 8 апр — ПРАЙМ. Каждый член семьи получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат, заявил мэр города Василий Козупица."Наш губернатор Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. По 100 тысяч рублей получат все члены семьи - и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления", — отметил Козупица в своем Telegram-канале. При этом он добавил, что в Орске патрули правоохранителей для избежания мародерства.Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что жители Оренбужья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://1prime.ru/20240408/pavodok-847188987.html
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174930_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_359ea1360feedd8002d59a85d92f2782.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, компенсация, паводок
Происшествия, Оренбургская область, компенсация, паводок
Мэр Уфы заявил, что пострадавшие от паводка в Орске получат компенсацию
Мэр Уфы Козулица: все члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по 100 тыс руб
УФА, 8 апр — ПРАЙМ. Каждый член семьи получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат, заявил мэр города Василий Козупица.
"Наш губернатор Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. По 100 тысяч рублей получат все члены семьи - и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления", — отметил Козупица в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что в Орске патрули правоохранителей для избежания мародерства.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что жители Оренбужья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка