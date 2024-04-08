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Альфа-банк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от паводков - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Альфа-банк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от паводков
Альфа-банк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от паводков - 08.04.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от паводков
Альфа-банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим от паводков в Орске и в Оренбургской области, заявили в банке. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:58+0300
2024-04-08T12:58+0300
кредитные каникулы
оренбургская область
альфа-банк
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим от паводков в Орске и в Оренбургской области, заявили в банке. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. "Альфа-Банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим в Орске и Оренбургской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Банк также предложит индивидуальные условия по действующим кредитам для клиентов-юрлиц и предпринимателей, пострадавших при наводнении.
https://1prime.ru/20240407/npz-847152282.html
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кредитные каникулы, оренбургская область, альфа-банк
кредитные каникулы, Оренбургская область, Альфа-банк
12:58 08.04.2024
 
Альфа-банк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от паводков

Альфа-банк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от паводков в Оренбургской области

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим от паводков в Орске и в Оренбургской области, заявили в банке.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
"Альфа-Банк предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим в Орске и Оренбургской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Банк также предложит индивидуальные условия по действующим кредитам для клиентов-юрлиц и предпринимателей, пострадавших при наводнении.
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кредитные каникулыОренбургская областьАльфа-банк
 
 
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