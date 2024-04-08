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ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах
ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:35+0300
2024-04-08T11:35+0300
2024-04-08T11:54+0300
экономика
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.
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рынок криптовалюты
Экономика, рынок криптовалюты
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах
ЦБ выступил за быстрое принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют в ВЭД
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.
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