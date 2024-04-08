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ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах - 08.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240408/kriptovalyuty-847179366.html
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах
ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:35+0300
2024-04-08T11:54+0300
экономика
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.
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рынок криптовалюты
Экономика, рынок криптовалюты
11:35 08.04.2024 (обновлено: 11:54 08.04.2024)
 
ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах

ЦБ выступил за быстрое принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют в ВЭД

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.
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