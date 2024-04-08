https://1prime.ru/20240408/kriptovalyuty-847179366.html

ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах

ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах - 08.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ выступил за ускорение принятия норм по криптовалютам во внешних расчетах

ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:35+0300

2024-04-08T11:35+0300

2024-04-08T11:54+0300

экономика

рынок криптовалюты

https://cdnn.1prime.ru/img/82846/64/828466452_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6b39ac89774a7d9bb664be1266cb4cae.jpg

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.

https://1prime.ru/20240408/bank-847178761.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок криптовалюты