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Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"

Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" - 08.04.2024, ПРАЙМ

Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник прекратил производство по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:09+0300

2024-04-08T15:09+0300

2024-04-08T15:09+0300

суд

завод "кристалл"

jägermeister

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник прекратил производство по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать травяной ликер Konig Heiler и взыскать с ответчика более 197 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на товарные знаки. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, до этого в суд поступили ходатайство истца об отказе от заявления и ходатайство ответчика об утверждении мирового соглашения. Соответчиком в этом иске, поданном в мае 2023 года, была структура ритейлера WineStyle, которой истец просил запретить продавать ликеры Konig Heiler. Арбитражный суд Москвы в феврале полностью отклонил иск. Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" заявил, что начал поставлять в торговые сети ликеры "из полностью российских трав" Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Немецкая компания обратилась с этим иском в мае 2023 года, посчитав нарушенными свои права на серию товарных знаков, ключевой и объединяющий элементом которых - этикетка травяного ликера Jägermeister. Аналогичный иск был предъявлен КЛВЗ и ритейлеру "Красное & Белое" по поводу ликера Alter Heiler. По мнению истца, "Кристалл" выпускал свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ заявлял, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров ключе. "Кристалл" 21 марта сообщил, что подписал с Mast-Jägermeister SE мировое соглашение. По его условиям калужский завод поменял дизайн своих биттеров и планирует возобновить их поставки в торговые сети, Jägermeister признала изменения исчерпывающими. Ранее, 19 марта, КЛВЗ в арбитражном суде Калужской области отказался от иска к Mast-Jägermeister SE на сумму более 782 миллионов рублей. В нем "Кристалл" просил опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах ответчика в адрес торговых сетей "Красное & Белое" и X5, взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 716 миллионов рублей, а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240406/pokushenie-na-chibisa-847136767.html

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суд, завод "кристалл", jägermeister