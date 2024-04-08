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В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения

В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения - 08.04.2024, ПРАЙМ

В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения

Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введен на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, сообщила пресс-служба правительства... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T05:20+0300

2024-04-08T05:20+0300

2024-04-08T05:21+0300

происшествия

россия

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чс

наводнение

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введен на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, в результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол, по прогнозу МЧС, возникла угроза подтопления населенных пунктов – села Прорывное, села Озерное, села Звериноголовское, деревни Верхняя Алабуга, села Бугровое, деревни Редуть. "Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий",- говорится в сообщении. Соответствующее постановление 7 апреля подписала глава муниципалитета Марина Панкратова, поясняется в сообщении. Жители этих населённых пунктов должны заранее эвакуироваться. Рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель, добавляет пресс-служба. Губернатор с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.

https://1prime.ru/20240407/situatsiya-847153265.html

курганская область

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россия, курганская область, чс, наводнение