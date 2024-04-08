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В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения
В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:53+0300
2024-04-08T16:53+0300
2024-04-08T17:00+0300
происшествия
курганская область
режим чс
наводнение
паводок
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. "Вводим ЧС регионального уровня", — написал он в своем Telegram-канале и попросил жителей эвакуироваться.По его словам, центральная часть Кургана находится в зоне риска подтопления."Будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, микрорайоны Восточный и Кулацкий", — предупредил Шукмков.Глава региона сообщил, что первая волна паводка в Звериноголовский округ Курганской области придет уже ближайшей ночью. Он призвал жителей эвакуироваться до прихода воды.По данным Шумкова, уровень воды в реке Тобол в Курганской области прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем при наводнении в 1994 году.В 1994 году в городе произошло масштабное наводнение, река поднялась выше, чем на 10 метров.
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курганская область, режим чс, наводнение, паводок
Происшествия, Курганская область, режим ЧС, наводнение, паводок
В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения
Шумков: в Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков.
"Вводим ЧС регионального уровня", — написал он в своем Telegram-канале и попросил жителей эвакуироваться.
По его словам, центральная часть Кургана находится в зоне риска подтопления.
"Будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, микрорайоны Восточный и Кулацкий", — предупредил Шукмков.
Глава региона сообщил, что первая волна паводка в Звериноголовский округ Курганской области придет уже ближайшей ночью. Он призвал жителей эвакуироваться до прихода воды.
По данным Шумкова, уровень воды в реке Тобол в Курганской области прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем при наводнении в 1994 году.
В 1994 году в городе произошло масштабное наводнение, река поднялась выше, чем на 10 метров.
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