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В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:53+0300

2024-04-08T16:53+0300

2024-04-08T17:00+0300

происшествия

курганская область

режим чс

наводнение

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. "Вводим ЧС регионального уровня", — написал он в своем Telegram-канале и попросил жителей эвакуироваться.По его словам, центральная часть Кургана находится в зоне риска подтопления."Будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, микрорайоны Восточный и Кулацкий", — предупредил Шукмков.Глава региона сообщил, что первая волна паводка в Звериноголовский округ Курганской области придет уже ближайшей ночью. Он призвал жителей эвакуироваться до прихода воды.По данным Шумкова, уровень воды в реке Тобол в Курганской области прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем при наводнении в 1994 году.В 1994 году в городе произошло масштабное наводнение, река поднялась выше, чем на 10 метров.

https://1prime.ru/20240407/npz-847152282.html

курганская область

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курганская область, режим чс, наводнение, паводок