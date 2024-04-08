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Индия может стать лидером мирового экономического роста, сообщили СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индия может стать лидером мирового экономического роста, сообщили СМИ
Индия может стать лидером мирового экономического роста, сообщили СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Индия может стать лидером мирового экономического роста, сообщили СМИ
Индия к 2028 году может стать лидером по темпам экономического роста на фоне их замедления в Китаек, сообщило агентство Bloomberg. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:52+0300
2024-04-08T11:52+0300
экономика
индия
китай
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Индия к 2028 году может стать лидером по темпам экономического роста на фоне их замедления в Китаек, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что страны Запада все чаще видят в КНР соперника, а не партнера, при этом индийский фондовый рынок растет, в страну идут иностранные инвестиции, Нью-Дели заключает новые торговые соглашения с другими странами.Со ссылкой на Barclays и другие инвестиционные банки Bloomberg сообщает, что Индия может стать двигателем глобального экономического роста в течение следующего пятилетнего срока Нарендры Моди на посту премьер-министра.По данным Bloomberg Economics уже к концу этого десятилетия темпы роста индийской экономики Индии ускорятся до 9%, а китайской — замедлятся до 3,5%. При самом пессимистичном сценарии, предусматривающем рост индийской экономики на 6,5%, Индия обгонит Китай в 2037 году.В настоящее ВВП Индии составляет 3,5 трлн долларов, а Китая — 17,8 трлн долларов. Китайская экономика в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 5,2% в годовом выражении. Индийский ВВП в третьем финансовом квартале (октябрь—декабрь) увеличился на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
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индия, китай
Экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ
11:52 08.04.2024
 
Индия может стать лидером мирового экономического роста, сообщили СМИ

Bloomberg: Индия обгонит Китай по экономическому росту в 2028 году

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Индия к 2028 году может стать лидером по темпам экономического роста на фоне их замедления в Китаек, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что страны Запада все чаще видят в КНР соперника, а не партнера, при этом индийский фондовый рынок растет, в страну идут иностранные инвестиции, Нью-Дели заключает новые торговые соглашения с другими странами.
Со ссылкой на Barclays и другие инвестиционные банки Bloomberg сообщает, что Индия может стать двигателем глобального экономического роста в течение следующего пятилетнего срока Нарендры Моди на посту премьер-министра.
По данным Bloomberg Economics уже к концу этого десятилетия темпы роста индийской экономики Индии ускорятся до 9%, а китайской — замедлятся до 3,5%. При самом пессимистичном сценарии, предусматривающем рост индийской экономики на 6,5%, Индия обгонит Китай в 2037 году.
В настоящее ВВП Индии составляет 3,5 трлн долларов, а Китая — 17,8 трлн долларов. Китайская экономика в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 5,2% в годовом выражении. Индийский ВВП в третьем финансовом квартале (октябрь—декабрь) увеличился на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
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