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В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T05:40+0300
2024-04-08T05:40+0300
2024-04-08T05:40+0300
экономика
россия
магаданская область
золотодобыча
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МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона, сообщает в понедельник правительство Колымы. "По аналогии с другими регионами Дальневосточного федерального округа в Магаданской области надо создать штаб с привлечением представителей правоохранительной системы, федеральных контролирующих структур, чтобы обеспечить соблюдение законодательства РФ", - цитирует Сергея Носова правительство региона. Поясняется, что власти региона озабочены тем, что некоторые золотодобывающие предприятия нарушают законодательство в части оборота драгметаллов, закон "О недрах" и экологическое законодательство. При этом в регионе отмечается положительная динамика в добыче драгоценного металла, хотя имеются сложности с приобретением запчастей к тяжелой технике. "За три месяца 2024 года добыто 7,6 тонны золота, что на 870 килограммов больше уровня добычи аналогичного периода 2023 года… Часть недропользователей испытывает трудности с подбором персонала и приобретением дорогостоящих запчастей к горнодобывающей технике. Это, в свою очередь, может привести к снижению добычи драгметаллов", - сообщает правительство Магаданской области. Уточняется, что детальный анализ ситуации поможет также понять, какая реальная помощь от правительства Магаданской области необходима золотодобывающим предприятиям региона.
https://1prime.ru/20240405/dragmetally-847126639.html
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россия, магаданская область, золотодобыча, контроль
Экономика, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Золотодобыча, контроль
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками
Глава Магаданской области поручил создать штаб по контролю за золотодобытчиками
МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона, сообщает в понедельник правительство Колымы.
"По аналогии с другими регионами Дальневосточного федерального округа в Магаданской области надо создать штаб с привлечением представителей правоохранительной системы, федеральных контролирующих структур, чтобы обеспечить соблюдение законодательства РФ", - цитирует Сергея Носова правительство региона.
Поясняется, что власти региона озабочены тем, что некоторые золотодобывающие предприятия нарушают законодательство в части оборота драгметаллов, закон "О недрах" и экологическое законодательство. При этом в регионе отмечается положительная динамика в добыче драгоценного металла, хотя имеются сложности с приобретением запчастей к тяжелой технике.
"За три месяца 2024 года добыто 7,6 тонны золота, что на 870 килограммов больше уровня добычи аналогичного периода 2023 года… Часть недропользователей испытывает трудности с подбором персонала и приобретением дорогостоящих запчастей к горнодобывающей технике. Это, в свою очередь, может привести к снижению добычи драгметаллов", - сообщает правительство Магаданской области.
Цены на золото нацелены на рост по итогам третьей недели подряд
Уточняется, что детальный анализ ситуации поможет также понять, какая реальная помощь от правительства Магаданской области необходима золотодобывающим предприятиям региона.