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В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками

В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона,... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T05:40+0300

2024-04-08T05:40+0300

2024-04-08T05:40+0300

экономика

россия

магаданская область

золотодобыча

контроль

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МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона, сообщает в понедельник правительство Колымы. "По аналогии с другими регионами Дальневосточного федерального округа в Магаданской области надо создать штаб с привлечением представителей правоохранительной системы, федеральных контролирующих структур, чтобы обеспечить соблюдение законодательства РФ", - цитирует Сергея Носова правительство региона. Поясняется, что власти региона озабочены тем, что некоторые золотодобывающие предприятия нарушают законодательство в части оборота драгметаллов, закон "О недрах" и экологическое законодательство. При этом в регионе отмечается положительная динамика в добыче драгоценного металла, хотя имеются сложности с приобретением запчастей к тяжелой технике. "За три месяца 2024 года добыто 7,6 тонны золота, что на 870 килограммов больше уровня добычи аналогичного периода 2023 года… Часть недропользователей испытывает трудности с подбором персонала и приобретением дорогостоящих запчастей к горнодобывающей технике. Это, в свою очередь, может привести к снижению добычи драгметаллов", - сообщает правительство Магаданской области. Уточняется, что детальный анализ ситуации поможет также понять, какая реальная помощь от правительства Магаданской области необходима золотодобывающим предприятиям региона.

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магаданская область

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россия, магаданская область, золотодобыча, контроль