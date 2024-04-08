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В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками - 08.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240408/magadan-847163160.html
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T05:40+0300
2024-04-08T05:40+0300
экономика
россия
магаданская область
золотодобыча
контроль
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МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона, сообщает в понедельник правительство Колымы. "По аналогии с другими регионами Дальневосточного федерального округа в Магаданской области надо создать штаб с привлечением представителей правоохранительной системы, федеральных контролирующих структур, чтобы обеспечить соблюдение законодательства РФ", - цитирует Сергея Носова правительство региона. Поясняется, что власти региона озабочены тем, что некоторые золотодобывающие предприятия нарушают законодательство в части оборота драгметаллов, закон "О недрах" и экологическое законодательство. При этом в регионе отмечается положительная динамика в добыче драгоценного металла, хотя имеются сложности с приобретением запчастей к тяжелой технике. "За три месяца 2024 года добыто 7,6 тонны золота, что на 870 килограммов больше уровня добычи аналогичного периода 2023 года… Часть недропользователей испытывает трудности с подбором персонала и приобретением дорогостоящих запчастей к горнодобывающей технике. Это, в свою очередь, может привести к снижению добычи драгметаллов", - сообщает правительство Магаданской области. Уточняется, что детальный анализ ситуации поможет также понять, какая реальная помощь от правительства Магаданской области необходима золотодобывающим предприятиям региона.
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россия, магаданская область, золотодобыча, контроль
Экономика, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Золотодобыча, контроль
05:40 08.04.2024
 
В Магаданской области создадут штаб по контролю за золотодобытчиками

Глава Магаданской области поручил создать штаб по контролю за золотодобытчиками

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил профильным министерствам сформировать штаб, который будет контролировать работу золотодобытчиков региона, сообщает в понедельник правительство Колымы.
"По аналогии с другими регионами Дальневосточного федерального округа в Магаданской области надо создать штаб с привлечением представителей правоохранительной системы, федеральных контролирующих структур, чтобы обеспечить соблюдение законодательства РФ", - цитирует Сергея Носова правительство региона.
Поясняется, что власти региона озабочены тем, что некоторые золотодобывающие предприятия нарушают законодательство в части оборота драгметаллов, закон "О недрах" и экологическое законодательство. При этом в регионе отмечается положительная динамика в добыче драгоценного металла, хотя имеются сложности с приобретением запчастей к тяжелой технике.
"За три месяца 2024 года добыто 7,6 тонны золота, что на 870 килограммов больше уровня добычи аналогичного периода 2023 года… Часть недропользователей испытывает трудности с подбором персонала и приобретением дорогостоящих запчастей к горнодобывающей технике. Это, в свою очередь, может привести к снижению добычи драгметаллов", - сообщает правительство Магаданской области.
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Цены на золото нацелены на рост по итогам третьей недели подряд
5 апреля, 20:07
Уточняется, что детальный анализ ситуации поможет также понять, какая реальная помощь от правительства Магаданской области необходима золотодобывающим предприятиям региона.
 
ЭкономикаРОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЗолотодобычаконтроль
 
 
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