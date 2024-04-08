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Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х
Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х - 08.04.2024, ПРАЙМ
Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х
Запад является источников фейковой активности в социальной сети Х, а не Россия, сообщил американский предприниматель и владелец X Илон Маск. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T21:40+0300
2024-04-08T21:46+0300
илон маск
фейки
соцсеть x
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Запад является источников фейковой активности в социальной сети Х, а не Россия, сообщил американский предприниматель и владелец X Илон Маск."Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", — отметил Маск. Так, он ответил на вопрос о якобы деятельности России, связанной с "фейковыми аккаунтами".X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. позднее был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes в 2022 году официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием $219 млрд. Он известен в первую очередь двумя проектами — производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX. 30 мая 2020 года SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.
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илон маск, фейки, соцсеть x
Илон Маск, фейки, соцсеть X
21:40 08.04.2024 (обновлено: 21:46 08.04.2024)
 
Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х

Маск опроверг, что в X видят серьезную фейковую активность России: это исходит от Запада

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Запад является источников фейковой активности в социальной сети Х, а не Россия, сообщил американский предприниматель и владелец X Илон Маск.
"Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", — отметил Маск.
Так, он ответил на вопрос о якобы деятельности России, связанной с "фейковыми аккаунтами".
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. позднее был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes в 2022 году официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием $219 млрд. Он известен в первую очередь двумя проектами — производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX. 30 мая 2020 года SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Си Цзиньпин не отступит перед Западом, пишут СМИ
17:01
 
Илон Маскфейкисоцсеть X
 
 
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