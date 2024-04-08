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Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х

Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х - 08.04.2024, ПРАЙМ

Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х

Запад является источников фейковой активности в социальной сети Х, а не Россия, сообщил американский предприниматель и владелец X Илон Маск. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T21:40+0300

2024-04-08T21:40+0300

2024-04-08T21:46+0300

илон маск

фейки

соцсеть x

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Запад является источников фейковой активности в социальной сети Х, а не Россия, сообщил американский предприниматель и владелец X Илон Маск."Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", — отметил Маск. Так, он ответил на вопрос о якобы деятельности России, связанной с "фейковыми аккаунтами".X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. позднее был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes в 2022 году официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием $219 млрд. Он известен в первую очередь двумя проектами — производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX. 30 мая 2020 года SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, фейки, соцсеть x