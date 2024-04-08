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Трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда, пишут СМИ
Трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда, пишут СМИ
Рынок труда в России испытывает критический дефицит трудовых ресурсов. Эксперты считают, что он будет сохраняться в течение всего ближайшего десятилетия. Об... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:18+0300
2024-04-08T17:18+0300
экономика
рынок труда
трудовые мигранты
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рынок труда в России испытывает критический дефицит трудовых ресурсов. Эксперты считают, что он будет сохраняться в течение всего ближайшего десятилетия. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".Отмечается, что несмотря на уменьшение числа безработных в стране, количество вакансий стремительно растет и уже достигло семь процентов от общей занятости.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Коммерсант" сообщает со ссылкой на исследования Высшей школы экономики, что этот всплеск вакансий является зеркальным отражением падения безработицы в период пандемии коронавируса. Ситуация на рынке труда с того момента практически не улучшается и почти во всех отраслях и профессиональных группах есть острый дефицит кадров, сообщает издание.Аналитики считают, что основным драйвером этой ситуации явились структурные сдвиги в экономике, которые появились вследствие пандемии, а затем антироссийских санкционных ограничений, что привело к значительному перераспределению рабочей силы между предприятиями и отраслями, а также создало острую конкуренцию за доступные трудовые ресурсы.По данным издания, несмотря на возникший в 2023 году рост реальных зарплат, "режим ограниченного предложения" на рынке труда сохранится в долгосрочной перспективе. Однако почти все традиционные источники пополнения рабочей силы в стране исчерпаны.Активизация потока трудовых мигрантов, в том числе из среднеазиатских государств, вряд ли сможет компенсировать потери трудовых ресурсов, которые ожидаются в ближайшие десятилетия, отмечает "Коммерсант". Даже прирост доли иностранных работников на один-два процента не решит проблему кадрового дефицита, пишет газета.
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рынок труда, трудовые мигранты
Экономика, рынок труда, Трудовые мигранты
17:18 08.04.2024
 
Трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда, пишут СМИ

"Ъ": Россия не сможет решить проблему нехватки рабочей силы за счет трудовой миграции

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной миграционной службы РФ проверяет документы у торговца рынка
Сотрудник Федеральной миграционной службы РФ проверяет документы у торговца рынка - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рынок труда в России испытывает критический дефицит трудовых ресурсов. Эксперты считают, что он будет сохраняться в течение всего ближайшего десятилетия. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".
Отмечается, что несмотря на уменьшение числа безработных в стране, количество вакансий стремительно растет и уже достигло семь процентов от общей занятости.
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"Коммерсант" сообщает со ссылкой на исследования Высшей школы экономики, что этот всплеск вакансий является зеркальным отражением падения безработицы в период пандемии коронавируса. Ситуация на рынке труда с того момента практически не улучшается и почти во всех отраслях и профессиональных группах есть острый дефицит кадров, сообщает издание.
Аналитики считают, что основным драйвером этой ситуации явились структурные сдвиги в экономике, которые появились вследствие пандемии, а затем антироссийских санкционных ограничений, что привело к значительному перераспределению рабочей силы между предприятиями и отраслями, а также создало острую конкуренцию за доступные трудовые ресурсы.
По данным издания, несмотря на возникший в 2023 году рост реальных зарплат, "режим ограниченного предложения" на рынке труда сохранится в долгосрочной перспективе. Однако почти все традиционные источники пополнения рабочей силы в стране исчерпаны.
Активизация потока трудовых мигрантов, в том числе из среднеазиатских государств, вряд ли сможет компенсировать потери трудовых ресурсов, которые ожидаются в ближайшие десятилетия, отмечает "Коммерсант". Даже прирост доли иностранных работников на один-два процента не решит проблему кадрового дефицита, пишет газета.
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Экономикарынок трудаТрудовые мигранты
 
 
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