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Поставки оборудования для чипов из США в Китай упали вдвое

Поставки оборудования для чипов из США в Китай упали вдвое - 08.04.2024, ПРАЙМ

Поставки оборудования для чипов из США в Китай упали вдвое

Вашингтон на фоне "микрочиповой войны" с Пекином снизил поставки в КНР оборудования для их производства в феврале в 2,3 раза, что стало минимумом за несколько... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:35+0300

2024-04-08T09:35+0300

2024-04-08T09:36+0300

экономика

китай

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микрочипы

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Вашингтон на фоне "микрочиповой войны" с Пекином снизил поставки в КНР оборудования для их производства в феврале в 2,3 раза, что стало минимумом за несколько лет. При этом объем экспорт держался у рекордных отметок в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило агентство РИА Новости, сделав подсчет на основе данных американской статслужбы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРИА Новости напомнило, что продажи США Китаю оборудования для производства микрочипов и частей для них начались в конце 2006 года. Объемы экспорта постепенно росли, пока не достигли рекордных 777 миллионов долларов в июле 2021 года. Затем они начали уменьшаться. Первый обвал произошел в ноябре 2022 года — до 246 миллионов долларов, из-за первого этапа введения Вашингтоном ограничений.Затем Китай снова начал увеличивать объемы закупок оборудования. В октябре 2023 года они достигли максимума с апреля 2021 года, но в феврале текущего года случился новый обвал. Экспорт США за месяц упал в 2,3 раза — до 226 миллионов долларов, сообщило РИА Новости.Также отмечается, что продажи самих микрочипов постепенно росли с начала 21 века, но пережили несколько взлетов и падений в период с начала 2005 по начало 2012 года. При этом их экспорт в Китай вновь стал постепенно увеличиваться, достигнув рекордных 1,2 миллиарда долларов в марте 2021 года. После этого произошло падение до примерно 700-900 миллионов долларов в середине 2022 года, а после — обвал до 308 миллионов долларов в апреле 2023 года. Но затем экспорт вновь начал восстанавливаться — до 539 миллионов долларов в декабре 2023 года и опять пошел на снижение — до 484 миллионов долларов в феврале текущего года.Вашингтон в октябре 2022 года объявил о введении ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем компаниям из КНР. В октябре 2023 года он выпустил ряд новых ограничений.

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китай, сша, микрочипы