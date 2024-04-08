https://1prime.ru/20240408/molchanie-847165810.html
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД - 08.04.2024, ПРАЙМ
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД
Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:37+0300
2024-04-08T08:37+0300
2024-04-08T09:49+0300
происшествия
крокус сити холл
мид
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628977_0:0:3243:1824_1920x0_80_0_0_79a2059eb8db68b4ba5debb6901c12ee.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на трагедию, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего. Об этом заявили в МИД России. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте."Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628977_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26cdad13b06831ad3e064c36dc1ef75f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, мид, сми
Происшествия, Крокус сити холл, МИД, СМИ
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД
МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на трагедию, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего. Об этом заявили в МИД России.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"