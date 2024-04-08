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Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД - 08.04.2024, ПРАЙМ
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД
Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:37+0300
2024-04-08T09:49+0300
происшествия
крокус сити холл
мид
сми
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на трагедию, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего. Об этом заявили в МИД России. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте."Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
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крокус сити холл, мид, сми
Происшествия, Крокус сити холл, МИД, СМИ
08:37 08.04.2024 (обновлено: 09:49 08.04.2024)
 
Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД

МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на трагедию, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего. Об этом заявили в МИД России.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"
6 апреля, 16:29
 
ПроисшествияКрокус сити холлМИДСМИ
 
 
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