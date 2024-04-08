https://1prime.ru/20240408/molchanie-847165810.html

Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД

Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД - 08.04.2024, ПРАЙМ

Западные СМИ попросили молчать о жертвах теракта в "Крокусе", заявили в МИД

Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T08:37+0300

2024-04-08T08:37+0300

2024-04-08T09:49+0300

происшествия

крокус сити холл

мид

сми

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Западные СМИ получили указания не упоминать число жертв теракта в "Крокус сити холле", а также не сообщать о погибших детях и о реакции простых граждан на трагедию, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего. Об этом заявили в МИД России. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте."Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.

https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html

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