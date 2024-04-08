Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240408/moldaviya-847197362.html
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию
Курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает "украинские грабли". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил глава международного комитета... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:16+0300
2024-04-08T17:23+0300
политика
молдавия
новости
ес
леонид слуцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/78/841007818_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eca16a61806f75b6ea015bc06967e3b.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает "украинские грабли". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий."В целом все это напоминает "украинские грабли". Санду последовательно ведет Молдавию по пути киевского режима. На Западе при неизбежном провале хунте Зеленского также ищут запасные антироссийские плацдармы", - отметил парламентарий.Слуцкий также подчеркнул, что в вопросе присоединения куда-либо только молдавский народ должен принимать решение на основе национальных интересов, а не прозападный "правящий режим".По словам главы думского комитета, против присоединения к ЕС выступает Гагаузия, которая намерена покинуть Молдавию, если такое решение будет принято.Парламентарий заключил, что в настоящее время стоит опасаться вероятного поглощения Молдавии Румынией, так как у нынешней главы молдавского государства румынское гражданство.
https://1prime.ru/20240407/moldaviya-847146996.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/78/841007818_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ec8b6f2b0d008476684687ab473574e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, новости, ес, леонид слуцкий
Политика, МОЛДАВИЯ, Новости, ЕС, Леонид Слуцкий
17:16 08.04.2024 (обновлено: 17:23 08.04.2024)
 
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию

Депутат Слуцкий: курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает украинские грабли

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Молдавия
Страны мира. Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Страны мира. Молдавия. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает "украинские грабли". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий.
"В целом все это напоминает "украинские грабли". Санду последовательно ведет Молдавию по пути киевского режима. На Западе при неизбежном провале хунте Зеленского также ищут запасные антироссийские плацдармы", - отметил парламентарий.
Слуцкий также подчеркнул, что в вопросе присоединения куда-либо только молдавский народ должен принимать решение на основе национальных интересов, а не прозападный "правящий режим".
По словам главы думского комитета, против присоединения к ЕС выступает Гагаузия, которая намерена покинуть Молдавию, если такое решение будет принято.
Парламентарий заключил, что в настоящее время стоит опасаться вероятного поглощения Молдавии Румынией, так как у нынешней главы молдавского государства румынское гражданство.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии
Вчера, 05:59
 
ПолитикаМОЛДАВИЯНовостиЕСЛеонид Слуцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала