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"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию
Курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает "украинские грабли". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил глава международного комитета... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:16+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает "украинские грабли". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий."В целом все это напоминает "украинские грабли". Санду последовательно ведет Молдавию по пути киевского режима. На Западе при неизбежном провале хунте Зеленского также ищут запасные антироссийские плацдармы", - отметил парламентарий.Слуцкий также подчеркнул, что в вопросе присоединения куда-либо только молдавский народ должен принимать решение на основе национальных интересов, а не прозападный "правящий режим".По словам главы думского комитета, против присоединения к ЕС выступает Гагаузия, которая намерена покинуть Молдавию, если такое решение будет принято.Парламентарий заключил, что в настоящее время стоит опасаться вероятного поглощения Молдавии Румынией, так как у нынешней главы молдавского государства румынское гражданство.
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Политика, МОЛДАВИЯ, Новости, ЕС, Леонид Слуцкий
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию
Депутат Слуцкий: курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает украинские грабли
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает "украинские грабли". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий.
"В целом все это напоминает "украинские грабли". Санду последовательно ведет Молдавию по пути киевского режима. На Западе при неизбежном провале хунте Зеленского также ищут запасные антироссийские плацдармы", - отметил парламентарий.
Слуцкий также подчеркнул, что в вопросе присоединения куда-либо только молдавский народ должен принимать решение на основе национальных интересов, а не прозападный "правящий режим".
По словам главы думского комитета, против присоединения к ЕС выступает Гагаузия, которая намерена покинуть Молдавию, если такое решение будет принято.
Парламентарий заключил, что в настоящее время стоит опасаться вероятного поглощения Молдавии Румынией, так как у нынешней главы молдавского государства румынское гражданство.
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