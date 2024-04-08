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Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве

Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве - 08.04.2024, ПРАЙМ

Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве

Бывшая глава АО "Информационные спутниковые системы", входящего в госкорпорацию "Роскосмос", была задержана в Красноярском крае по обвинению в мошенничестве на... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:36+0300

2024-04-08T09:36+0300

2024-04-08T09:36+0300

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КЕМЕРОВО, 8 апр - ПРАЙМ. Бывшая глава АО "Информационные спутниковые системы", входящего в госкорпорацию "Роскосмос", была задержана в Красноярском крае по обвинению в мошенничестве на сумму более 28 миллионов рублей. Об этом сообщил ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии."В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело... Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", – сказано в сообщении.По версии следствия, обвиняемая заключала договоры с фирмой ООО "Прометей-Медиа" на оказание услуг по видеопроизводству, зная, что компания уже обладает необходимым оборудование и специалистами для выполнения таких работ. Обвиняемая получала отчетные документы и переводила деньги на счет фирмы, в то время как работники компании АО "Решетнев" фактически выполняли работы. С 2019 по 2021 год было заключено 90 договоров на общую сумму свыше 28 миллионов рублей.Похищенные деньги были распределены по усмотрению обвиняемой. Сейчас женщина находится под домашним арестом, а следствие продолжает расследование других эпизодов ее преступной деятельности, заключили в СК.

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роскосмос, мошенничество, новости