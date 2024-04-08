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Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению денег у россиян - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению денег у россиян
Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению денег у россиян - 08.04.2024, ПРАЙМ
Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению денег у россиян
Силовиками были задержаны пять мошенников, которые причастны к хищению у граждан России семи миллиардов рублей через украинские кол-центры. Об этом сообщил ЦОС... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:08+0300
2024-04-08T10:36+0300
происшествия
мошенники
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Силовиками были задержаны пять мошенников, которые причастны к хищению у граждан России семи миллиардов рублей через украинские кол-центры. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере", - сказано в сообщении. В ФСБ подчеркнули, что похищенные средства аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование ВСУ. Кроме того, оплата мошенникам услуг связи и поддержание их оборудования производилась через иностранные банки. Согласно предварительным данным ФСБ, с использованием только одного узла связи у россиян было похищено более семи миллиардов рублей. Силовики изъяли компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества. В ФСБ добавили, что пятерых злоумышленников задержали, им предъявили обвинения по статье "Мошенничество" уголовного кодекса РФ.
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мошенники, фсб
Происшествия, мошенники, ФСБ
10:08 08.04.2024 (обновлено: 10:36 08.04.2024)
 
Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению денег у россиян

ФСБ задержала пятерых мошенников, причастных к хищению семи миллиардов рублей у россиян

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Силовиками были задержаны пять мошенников, которые причастны к хищению у граждан России семи миллиардов рублей через украинские кол-центры. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере", - сказано в сообщении.
В ФСБ подчеркнули, что похищенные средства аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование ВСУ. Кроме того, оплата мошенникам услуг связи и поддержание их оборудования производилась через иностранные банки.
Согласно предварительным данным ФСБ, с использованием только одного узла связи у россиян было похищено более семи миллиардов рублей.
Силовики изъяли компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества. В ФСБ добавили, что пятерых злоумышленников задержали, им предъявили обвинения по статье "Мошенничество" уголовного кодекса РФ.
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