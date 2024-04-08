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Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны

Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны - 08.04.2024, ПРАЙМ

Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны

Стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:51+0300

2024-04-08T15:51+0300

2024-04-08T15:51+0300

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БЕЛГРАД, 8 апр - ПРАЙМ. Стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович."Полноправное членство в НАТО является одной из стратегических внешнеполитических целей БиГ. Так было решено государственными органами БиГ. За это проголосовали представители обоих энтитетов (частей страны) и всех народов БиГ. Поэтому у нас есть очень четкие правовые рамки и они предельно ясны – госорганы БиГ приняли все необходимые законные стратегические и концептуальные документы в области обороны", - заявил Бечирович в рамках совместной пресс-конференции с главой альянса Йенсом Столтенбергом.Он указал на несколько документов, в том числе Закон об обороне БиГ, Отчет об обороне БиГ, Политика обороны БиГ, Политика безопасности БиГ, в которых заявлено желание вступить в НАТО. Он также отметил, что Закон об обороне Боснии и Герцеговины обязывает принять необходимые шаги для присоединения к НАТО.Политики в Сараево уже 20 лет стремятся к членству в НАТО, а теперь у них появилась возможность воспользоваться этим. Лидеры боснийских сербов выступают против вступления в НАТО, и Республика Сербская приняла резолюцию в пользу военного нейтралитета. Босния и Герцеговина является членом программы "Партнерство во имя мира" и имеет миротворческую миссию ALTHEA, в которой участвуют солдаты из ЕС и НАТО.

https://1prime.ru/20240405/nato-847120433.html

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нато, босния и герцеговина, новости