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Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны
Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны - 08.04.2024, ПРАЙМ
Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны
Стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:51+0300
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2024-04-08T15:51+0300
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БЕЛГРАД, 8 апр - ПРАЙМ. Стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович."Полноправное членство в НАТО является одной из стратегических внешнеполитических целей БиГ. Так было решено государственными органами БиГ. За это проголосовали представители обоих энтитетов (частей страны) и всех народов БиГ. Поэтому у нас есть очень четкие правовые рамки и они предельно ясны – госорганы БиГ приняли все необходимые законные стратегические и концептуальные документы в области обороны", - заявил Бечирович в рамках совместной пресс-конференции с главой альянса Йенсом Столтенбергом.Он указал на несколько документов, в том числе Закон об обороне БиГ, Отчет об обороне БиГ, Политика обороны БиГ, Политика безопасности БиГ, в которых заявлено желание вступить в НАТО. Он также отметил, что Закон об обороне Боснии и Герцеговины обязывает принять необходимые шаги для присоединения к НАТО.Политики в Сараево уже 20 лет стремятся к членству в НАТО, а теперь у них появилась возможность воспользоваться этим. Лидеры боснийских сербов выступают против вступления в НАТО, и Республика Сербская приняла резолюцию в пользу военного нейтралитета. Босния и Герцеговина является членом программы "Партнерство во имя мира" и имеет миротворческую миссию ALTHEA, в которой участвуют солдаты из ЕС и НАТО.
https://1prime.ru/20240405/nato-847120433.html
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нато, босния и герцеговина, новости
Политика, НАТО, Босния и Герцеговина, Новости
Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны
Член президиума БиГ: целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО
БЕЛГРАД, 8 апр - ПРАЙМ. Стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович.
"Полноправное членство в НАТО является одной из стратегических внешнеполитических целей БиГ. Так было решено государственными органами БиГ. За это проголосовали представители обоих энтитетов (частей страны) и всех народов БиГ. Поэтому у нас есть очень четкие правовые рамки и они предельно ясны – госорганы БиГ приняли все необходимые законные стратегические и концептуальные документы в области обороны", - заявил Бечирович в рамках совместной пресс-конференции с главой альянса Йенсом Столтенбергом.
Он указал на несколько документов, в том числе Закон об обороне БиГ, Отчет об обороне БиГ, Политика обороны БиГ, Политика безопасности БиГ, в которых заявлено желание вступить в НАТО. Он также отметил, что Закон об обороне Боснии и Герцеговины обязывает принять необходимые шаги для присоединения к НАТО.
Политики в Сараево уже 20 лет стремятся к членству в НАТО, а теперь у них появилась возможность воспользоваться этим. Лидеры боснийских сербов выступают против вступления в НАТО, и Республика Сербская приняла резолюцию в пользу военного нейтралитета. Босния и Герцеговина является членом программы "Партнерство во имя мира" и имеет миротворческую миссию ALTHEA, в которой участвуют солдаты из ЕС и НАТО.
Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России