https://1prime.ru/20240408/nato-847203804.html
В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией
В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией - 08.04.2024, ПРАЙМ
В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией
Североатлантический альянс не считает, что воюет с Россией, и не хочет этого, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T23:30+0300
2024-04-08T23:30+0300
2024-04-08T23:30+0300
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ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не считает, что воюет с Россией, и не хочет этого, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи."Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", — отметил Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса. Он добавил, что поддержка Украины является "сдерживанием подобной войны".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России бредом.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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нато, россия, война
Политика, НАТО, РОССИЯ, война
В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией
Главком сил НАТО в Европе: члены альянса не считают, что находятся в состоянии войны с РФ
ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не считает, что воюет с Россией, и не хочет этого, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.
"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", — отметил Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса.
Он добавил, что поддержка Украины является "сдерживанием подобной войны".
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России бредом.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО