https://1prime.ru/20240408/nato-847203804.html

В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией

В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией - 08.04.2024, ПРАЙМ

В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией

Североатлантический альянс не считает, что воюет с Россией, и не хочет этого, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T23:30+0300

2024-04-08T23:30+0300

2024-04-08T23:30+0300

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ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не считает, что воюет с Россией, и не хочет этого, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи."Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", — отметил Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса. Он добавил, что поддержка Украины является "сдерживанием подобной войны".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России бредом.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240408/nato-847195141.html

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нато, россия, война