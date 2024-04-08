https://1prime.ru/20240408/normalizatsiya-847169576.html

В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля

В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля

Нормализация обстановки в Оренбуржье по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля. Об этом сообщило региональное... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:53+0300

2024-04-08T09:53+0300

2024-04-08T09:53+0300

происшествия

оренбургская область

наводнение

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САМАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Нормализация обстановки в Оренбуржье по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля. Об этом сообщило региональное правительствов своем Telegram-канале. "По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля ... Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", — сказано в сообщении Отмечается, что в зоне подтопления в пик паводка окажутся несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

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оренбургская область

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оренбургская область, наводнение