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В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля
В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля
Нормализация обстановки в Оренбуржье по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля. Об этом сообщило региональное... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:53+0300
2024-04-08T09:53+0300
происшествия
оренбургская область
наводнение
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САМАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Нормализация обстановки в Оренбуржье по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля. Об этом сообщило региональное правительствов своем Telegram-канале. "По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля ... Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", — сказано в сообщении Отмечается, что в зоне подтопления в пик паводка окажутся несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.
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оренбургская область, наводнение
Происшествия, Оренбургская область, наводнение
09:53 08.04.2024
 
В Оренбургской области ждут нормализации обстановки не ранее 25 апреля

Власти Оренбуржья: нормализация обстановки по реке Урал ожидается не ранее 25 апреля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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САМАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Нормализация обстановки в Оренбуржье по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля. Об этом сообщило региональное правительствов своем Telegram-канале.
"По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля ... Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", — сказано в сообщении
Отмечается, что в зоне подтопления в пик паводка окажутся несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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09:49
 
ПроисшествияОренбургская областьнаводнение
 
 
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