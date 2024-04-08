https://1prime.ru/20240408/obmen-847202633.html
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - 08.04.2024, ПРАЙМ
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T20:47+0300
2024-04-08T20:47+0300
2024-04-08T20:48+0300
политика
сша
россия
обмен пленными
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте."Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", — отметили в ведомстве.Так, они ответили на вопрос о прогрессе в переговорах.Ранее отмечалось, что США разрабатывает новое предложение по обмену. Президент России Владимир Путин указал, что Москва не против вернуть американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана на родину, но условия сделки должны устраивать обе стороны.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией.
https://1prime.ru/20240131/842950059.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, обмен пленными
Политика, США, РОССИЯ, обмен пленными
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
Госдеп США: CША ведут диалог с РФ по обмену заключенными, он носит деликатный характер
ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте.
"Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", — отметили в ведомстве.
Так, они ответили на вопрос о прогрессе в переговорах.
Ранее отмечалось, что США разрабатывает новое предложение по обмену. Президент России Владимир Путин указал, что Москва не против вернуть американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана на родину, но условия сделки должны устраивать обе стороны.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией.
"Своих надо забрать". Москва продолжит обмен пленными с Киевом