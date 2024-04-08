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Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - 08.04.2024, ПРАЙМ

Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T20:47+0300

2024-04-08T20:47+0300

2024-04-08T20:48+0300

политика

сша

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обмен пленными

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ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте."Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", — отметили в ведомстве.Так, они ответили на вопрос о прогрессе в переговорах.Ранее отмечалось, что США разрабатывает новое предложение по обмену. Президент России Владимир Путин указал, что Москва не против вернуть американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана на родину, но условия сделки должны устраивать обе стороны.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией.

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сша, россия, обмен пленными