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Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - 08.04.2024, ПРАЙМ
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T20:47+0300
2024-04-08T20:48+0300
политика
сша
россия
обмен пленными
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ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте."Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", — отметили в ведомстве.Так, они ответили на вопрос о прогрессе в переговорах.Ранее отмечалось, что США разрабатывает новое предложение по обмену. Президент России Владимир Путин указал, что Москва не против вернуть американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана на родину, но условия сделки должны устраивать обе стороны.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией.
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сша, россия, обмен пленными
Политика, США, РОССИЯ, обмен пленными
20:47 08.04.2024 (обновлено: 20:48 08.04.2024)
 
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

Госдеп США: CША ведут диалог с РФ по обмену заключенными, он носит деликатный характер

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по обмену заключенными, заявили РИА Новости в госдепартаменте.
"Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", — отметили в ведомстве.
Так, они ответили на вопрос о прогрессе в переговорах.
Ранее отмечалось, что США разрабатывает новое предложение по обмену. Президент России Владимир Путин указал, что Москва не против вернуть американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана на родину, но условия сделки должны устраивать обе стороны.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
"Своих надо забрать". Москва продолжит обмен пленными с Киевом
31 января, 17:29
 
ПолитикаСШАРОССИЯобмен пленными
 
 
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