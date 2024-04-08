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Подоляк заявил, что офис Зеленского ищет общения с командой Трампа

Подоляк заявил, что офис Зеленского ищет общения с командой Трампа - 08.04.2024, ПРАЙМ

Подоляк заявил, что офис Зеленского ищет общения с командой Трампа

Офис Владимира Зеленского хочет поговорить с командой экс-президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить решения конфликта без потерь украинских земель. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T23:58+0300

2024-04-08T23:58+0300

2024-04-08T23:59+0300

политика

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского хочет поговорить с командой экс-президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить решения конфликта без потерь украинских земель.По данным газеты Washington Post, Трамп непублично заявлял, что хочет завершить конфликт на Украине, заставив Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс. Позже издание New York Post писало, что советник Трампа Джейсон Миллер опроверг это."Мы ищем возможность коммуницировать (с выборной командой Трампа - ред.), и я думаю, они будут иметь соответствующие коммуникации на уровне не только с Украиной, а с рядом стран, потому что все-таки международная политика — это один из ключевых трендов, который будет обсуждаться в рамках этой электоральной кампании в Соединенных Штатах", — указал Подоляк в эфире телеканала "Рада".Так, он ответил на на вопрос, поддерживает ли офис Зеленского связи с нынешней командой Трампа относительно позиции Киева по урегулированию конфликта.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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украина, дональд трамп