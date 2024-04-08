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На саммите НАТО будут много обсуждать Украину, заявила постпред США

На саммите НАТО будут много обсуждать Украину, заявила постпред США - 08.04.2024, ПРАЙМ

На саммите НАТО будут много обсуждать Украину, заявила постпред США

В ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле этого года, участники потратят много времени на обсуждение украинского вопроса. При этом... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:55+0300

2024-04-08T15:55+0300

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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. В ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле этого года, участники потратят много времени на обсуждение украинского вопроса. При этом никто не может предсказать, что будет происходить в указанное время в украинском конфликте. Об этом рассказала в понедельник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит. "Разумеется, мы потратим значительное время саммита, фокусируясь на Украине. Я не могу предсказать, никто из нас не может быть определенным в том, как будет выглядеть война в июле", — заявила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. По словам Смит, задачей членов НАТО на предстоящем саммите станет принятие "конкретных шагов для приближения Украины ближе к альянсу и строительства моста к членству в НАТО". В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали данное заявление Зеленского, как и различные реакции на нее. Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России, добавил пресс-секретарь. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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