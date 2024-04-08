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Системно значимые банки в марте выкупили 51,1 процента ОФЗ

Системно значимые банки в марте выкупили 51,1 процента ОФЗ - 08.04.2024, ПРАЙМ

Системно значимые банки в марте выкупили 51,1 процента ОФЗ

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в марте выкупили 51,1% от всех размещений облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России,... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:03+0300

2024-04-08T16:03+0300

2024-04-08T16:03+0300

экономика

офз

банки

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в марте выкупили 51,1% от всех размещений облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "В марте СЗКО продолжили совершать основные покупки на первичном рынке, на них пришлось 51,1% от всех размещений, тогда как на НФО в рамках доверительного управления – 29,7%. С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах, СЗКО в марте приобрели ОФЗ на общую сумму 85,9 миллиарда рублей, за январь – февраль: 130 миллиардов рублей", - говорится в обзоре. "На текущий момент доля ОФЗ в активах СЗКО составляет 9,1%. При этом потенциал спроса на покупку ОФЗ со стороны СЗКО сохраняется, чему способствует постепенный выход из послабления по НКЛ (нормативу краткосрочной ликвидности - ред.). Также стоит отметить низкий уровень государственного долга относительно активов банковского сектора (12%). Это существенно ниже, чем в других странах с формирующимися рынками", - отмечается в документе. Объем ОФЗ, проданных на аукционе Минфином России, в марте незначительно сократился – до 282,8 миллиарда рублей по номиналу (в феврале – 294,6 миллиарда рублей) – и составил 35,3% от плана на первый квартал 2024 года. Таким образом, квартальный план размещения был выполнен на 103,5% по номиналу. В этом месяце Минфин России размещал только ОФЗ-ПД, и в основном со сроком до погашения более 10 лет. Доходности предлагаемых на аукционах ценных бумаг значительно выросли. За месяц рост средневзвешенной доходности по 10‑летней ОФЗ (ПД 26244) составил 88 базисных пунктов, а по 14‑летней (ПД 26243) – 82 базисных пункта. При этом на последнем аукционе в марте удалось разместить только 51,5 миллиарда рублей при спросе в 79,5 миллиарда рублей, а доходность по выпуску стала максимальной с начала года – 13,6%, отмечают в ЦБ. На вторичном биржевом рынке приобретали ОФЗ физические лица, а также некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств – на 29 и 29,6 миллиарда рублей соответственно. Крупнейшими продавцами стали СЗКО, продав ОФЗ на сумму 39,9 миллиарда рублей. Дочерние иностранные банки и прочие кредитные организации также осуществляли продажи (продали ценных бумаг на сумму 6,3 и 10 миллиардов рублей соответственно). Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в марте вырос до 21,7 миллиарда рублей (в феврале – 17,4 миллиарда рублей).

https://1prime.ru/20240408/bank-847179471.html

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офз, банки