Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240408/otel-847190000.html
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России - 08.04.2024, ПРАЙМ
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России
Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 крупнейших отельных сетей России, первую строчку заняла сеть Azimut Hotels, номерной фонд которой за пять лет... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:54+0300
2024-04-08T15:01+0300
россия
отели
forbes
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92427daac0b891ad494308688b6dc88c.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 крупнейших отельных сетей России, первую строчку заняла сеть Azimut Hotels, номерной фонд которой за пять лет увеличился с 6031 почти до 11 тысяч номеров, сообщает издание.В рейтинге представлены гостиничные сети с разными объектами размещения в России. Место каждого участника рейтинга определяется на основании размера номерного фонда. Как сообщает издание, в создании рейтинга оно опиралось на информацию, предоставленную сетями, а также на данные консалтинговых и девелоперских компаний. В рейтинге в основном новые сети-лидеры, в том числе связанные с миллиардерами.Cosmos Hotel Group - дочерняя компания АФК "Системы" - заняла второе место в рейтинге с номерным фондом в 10 тысяч номеров. На третьем месте - Radisson Hotel Group, номерной фонд которой составил 9905 номеров.Четвертое место заняла группа Accor. На пятом месте гостинично-курортная сеть Amaks Hotels &amp; Resorts. Шестое место заняла Mantera Hotels: в группу входят отели, работающие под разными брендами, а также курорты "Красная Поляна" и "Архыз" и тематический парк развлечений "Сочи Парк".На седьмом месте расположилась группа "Сафмар", которую основал миллиардер Михаил Гуцериев. Восьмое место получила группа отелей "Легенда" и дочерняя компания "Эн+ груп", которую основал миллиардер Олег Дерипаска. На девятом месте сеть Alean Collection. Заключает рейтинг сеть отелей Marton.В последний раз рейтинг крупнейших отельных сетей Forbes публиковал в "допандемийном" 2019 году. Тогда его участниками стали 14 иностранных компаний, работавших в России. Лидеры прошлого рейтинга - Marriott, Interсontinental, Hyatt - ушли с российского рынка в 2022 году. Оставшиеся иностранные игроки приостановили свое развитие и расширение сетей, рассказал Forbes Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации.
https://1prime.ru/20240404/yandeks-847072483.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7860934ccab7dadf7086761b54ede0d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, отели, forbes, новости
РОССИЯ, отели, Forbes, Новости
14:54 08.04.2024 (обновлено: 15:01 08.04.2024)
 
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России

Forbes: сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСердце на фасаде отеля AZIMUT в Новосибирске
Сердце на фасаде отеля AZIMUT в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 крупнейших отельных сетей России, первую строчку заняла сеть Azimut Hotels, номерной фонд которой за пять лет увеличился с 6031 почти до 11 тысяч номеров, сообщает издание.
В рейтинге представлены гостиничные сети с разными объектами размещения в России. Место каждого участника рейтинга определяется на основании размера номерного фонда. Как сообщает издание, в создании рейтинга оно опиралось на информацию, предоставленную сетями, а также на данные консалтинговых и девелоперских компаний. В рейтинге в основном новые сети-лидеры, в том числе связанные с миллиардерами.
Cosmos Hotel Group - дочерняя компания АФК "Системы" - заняла второе место в рейтинге с номерным фондом в 10 тысяч номеров. На третьем месте - Radisson Hotel Group, номерной фонд которой составил 9905 номеров.
Четвертое место заняла группа Accor. На пятом месте гостинично-курортная сеть Amaks Hotels & Resorts. Шестое место заняла Mantera Hotels: в группу входят отели, работающие под разными брендами, а также курорты "Красная Поляна" и "Архыз" и тематический парк развлечений "Сочи Парк".
На седьмом месте расположилась группа "Сафмар", которую основал миллиардер Михаил Гуцериев. Восьмое место получила группа отелей "Легенда" и дочерняя компания "Эн+ груп", которую основал миллиардер Олег Дерипаска. На девятом месте сеть Alean Collection. Заключает рейтинг сеть отелей Marton.
В последний раз рейтинг крупнейших отельных сетей Forbes публиковал в "допандемийном" 2019 году. Тогда его участниками стали 14 иностранных компаний, работавших в России. Лидеры прошлого рейтинга - Marriott, Interсontinental, Hyatt - ушли с российского рынка в 2022 году. Оставшиеся иностранные игроки приостановили свое развитие и расширение сетей, рассказал Forbes Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля
4 апреля, 12:42
 
РОССИЯотелиForbesНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала