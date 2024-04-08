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Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России - 08.04.2024, ПРАЙМ
Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России
Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 крупнейших отельных сетей России, первую строчку заняла сеть Azimut Hotels, номерной фонд которой за пять лет... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:54+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 крупнейших отельных сетей России, первую строчку заняла сеть Azimut Hotels, номерной фонд которой за пять лет увеличился с 6031 почти до 11 тысяч номеров, сообщает издание.В рейтинге представлены гостиничные сети с разными объектами размещения в России. Место каждого участника рейтинга определяется на основании размера номерного фонда. Как сообщает издание, в создании рейтинга оно опиралось на информацию, предоставленную сетями, а также на данные консалтинговых и девелоперских компаний. В рейтинге в основном новые сети-лидеры, в том числе связанные с миллиардерами.Cosmos Hotel Group - дочерняя компания АФК "Системы" - заняла второе место в рейтинге с номерным фондом в 10 тысяч номеров. На третьем месте - Radisson Hotel Group, номерной фонд которой составил 9905 номеров.Четвертое место заняла группа Accor. На пятом месте гостинично-курортная сеть Amaks Hotels & Resorts. Шестое место заняла Mantera Hotels: в группу входят отели, работающие под разными брендами, а также курорты "Красная Поляна" и "Архыз" и тематический парк развлечений "Сочи Парк".На седьмом месте расположилась группа "Сафмар", которую основал миллиардер Михаил Гуцериев. Восьмое место получила группа отелей "Легенда" и дочерняя компания "Эн+ груп", которую основал миллиардер Олег Дерипаска. На девятом месте сеть Alean Collection. Заключает рейтинг сеть отелей Marton.В последний раз рейтинг крупнейших отельных сетей Forbes публиковал в "допандемийном" 2019 году. Тогда его участниками стали 14 иностранных компаний, работавших в России. Лидеры прошлого рейтинга - Marriott, Interсontinental, Hyatt - ушли с российского рынка в 2022 году. Оставшиеся иностранные игроки приостановили свое развитие и расширение сетей, рассказал Forbes Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации.
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Сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России
Forbes: сеть Azimut Hotels возглавила рейтинг крупнейших отельных сетей России
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 крупнейших отельных сетей России, первую строчку заняла сеть Azimut Hotels, номерной фонд которой за пять лет увеличился с 6031 почти до 11 тысяч номеров, сообщает издание.
В рейтинге представлены гостиничные сети с разными объектами размещения в России. Место каждого участника рейтинга определяется на основании размера номерного фонда. Как сообщает издание, в создании рейтинга оно опиралось на информацию, предоставленную сетями, а также на данные консалтинговых и девелоперских компаний. В рейтинге в основном новые сети-лидеры, в том числе связанные с миллиардерами.
Cosmos Hotel Group - дочерняя компания АФК "Системы" - заняла второе место в рейтинге с номерным фондом в 10 тысяч номеров. На третьем месте - Radisson Hotel Group, номерной фонд которой составил 9905 номеров.
Четвертое место заняла группа Accor. На пятом месте гостинично-курортная сеть Amaks Hotels & Resorts. Шестое место заняла Mantera Hotels: в группу входят отели, работающие под разными брендами, а также курорты "Красная Поляна" и "Архыз" и тематический парк развлечений "Сочи Парк".
На седьмом месте расположилась группа "Сафмар", которую основал миллиардер Михаил Гуцериев. Восьмое место получила группа отелей "Легенда" и дочерняя компания "Эн+ груп", которую основал миллиардер Олег Дерипаска. На девятом месте сеть Alean Collection. Заключает рейтинг сеть отелей Marton.
В последний раз рейтинг крупнейших отельных сетей Forbes публиковал в "допандемийном" 2019 году. Тогда его участниками стали 14 иностранных компаний, работавших в России. Лидеры прошлого рейтинга - Marriott, Interсontinental, Hyatt - ушли с российского рынка в 2022 году. Оставшиеся иностранные игроки приостановили свое развитие и расширение сетей, рассказал Forbes Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации.
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