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Китай призвал принять Палестину в ООН - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Китай призвал принять Палестину в ООН
Китай призвал принять Палестину в ООН - 08.04.2024, ПРАЙМ
Китай призвал принять Палестину в ООН
Пекин поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил в ходе заседания Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:58+0300
2024-04-08T17:58+0300
политика
израиль
палестина
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ООН, 8 апр – ПРАЙМ. Пекин поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил в ходе заседания Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай Бин. В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна находится в статусе наблюдателя. "Китай поддерживает Палестину в том, чтобы она стала полноправным членом ООН. Палестина попросила Совбез возобновить рассмотрение ее заявки. Китай поддерживает оперативное действие Совбеза по данному вопросу", — сказал Дай Бин. Пекин также призвал Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа.По словам Дай Бина, резолюции СБ ООН обязательны к исполнению и должны полностью исполняться."Мы призываем Израиль всерьез исполнять свои обязательства в качестве члена ООН и исполнять резолюции СБ ООН. Израиль должен прекратить свои атаки на Газу и коллективное наказание народа Газы", — отметил он.Он добавил, что блокада Газы и искусственные препятствия для гуманитарного доступа в анклав должны быть немедленно сняты, все наземные погранпереходы полностью открыты.Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Сначала заявление рассматривает Совбез. Для принятия им рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
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израиль, палестина, оон
Политика, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ООН
17:58 08.04.2024
 
Китай призвал принять Палестину в ООН

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин: Пекин выступает за принятие Палестины в состав ООН

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Роман Махмутов
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ООН, 8 апр – ПРАЙМ. Пекин поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил в ходе заседания Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна находится в статусе наблюдателя.
"Китай поддерживает Палестину в том, чтобы она стала полноправным членом ООН. Палестина попросила Совбез возобновить рассмотрение ее заявки. Китай поддерживает оперативное действие Совбеза по данному вопросу", — сказал Дай Бин.
Пекин также призвал Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа.
По словам Дай Бина, резолюции СБ ООН обязательны к исполнению и должны полностью исполняться.
"Мы призываем Израиль всерьез исполнять свои обязательства в качестве члена ООН и исполнять резолюции СБ ООН. Израиль должен прекратить свои атаки на Газу и коллективное наказание народа Газы", — отметил он.
Он добавил, что блокада Газы и искусственные препятствия для гуманитарного доступа в анклав должны быть немедленно сняты, все наземные погранпереходы полностью открыты.
Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций.
Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.
Сначала заявление рассматривает Совбез. Для принятия им рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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