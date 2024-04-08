https://1prime.ru/20240408/pavodki-847169278.html

Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС

Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС - 08.04.2024, ПРАЙМ

Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС

Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводковыми водами в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:49+0300

2024-04-08T09:49+0300

2024-04-08T09:49+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

наводнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160365_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_84f84cb3c0cbe6bce5ecdeb3bf9350d6.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводковыми водами в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодня остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов в 39 субъектах Российской Федерации", — заявил собеседник агентства. По его словам, наиболее сложной сейчас является ситуация в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались примерно 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Он отметил, что спасатели работают круглосуточно. Проведена эвакуация в безопасную зону более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения вместимостью 33 тысячи человек.СИТУАЦИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИВ правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков."Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", — сказано в релизе.Отмечается, что около двух тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге."В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", — сказано в сообщении в Telegram-канале областного правительства.Также отмечается, что в целом в Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок."За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240408/ural-847165692.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбургская область, паводок, наводнение