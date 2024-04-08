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Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС
Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС - 08.04.2024, ПРАЙМ
Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС
Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводковыми водами в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:49+0300
2024-04-08T09:49+0300
2024-04-08T09:49+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
наводнение
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводковыми водами в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодня остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов в 39 субъектах Российской Федерации", — заявил собеседник агентства. По его словам, наиболее сложной сейчас является ситуация в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались примерно 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Он отметил, что спасатели работают круглосуточно. Проведена эвакуация в безопасную зону более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения вместимостью 33 тысячи человек.СИТУАЦИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИВ правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков."Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", — сказано в релизе.Отмечается, что около двух тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге."В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", — сказано в сообщении в Telegram-канале областного правительства.Также отмечается, что в целом в Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок."За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в сообщении.
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оренбургская область, паводок, наводнение
Происшествия, Оренбургская область, паводок, наводнение
Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС
МЧС: более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в 39 регионах России
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводковыми водами в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодня остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов в 39 субъектах Российской Федерации", — заявил собеседник агентства.
По его словам, наиболее сложной сейчас является ситуация в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались примерно 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
Он отметил, что спасатели работают круглосуточно. Проведена эвакуация в безопасную зону более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения вместимостью 33 тысячи человек.
СИТУАЦИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
"Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", — сказано в релизе.
Отмечается, что около двух тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге.
"В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", — сказано в сообщении в Telegram-канале областного правительства.
Также отмечается, что в целом в Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок.
"За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в сообщении.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров