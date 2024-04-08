Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240408/pavodki-847173792.html
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе - 08.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
Наводнение в Оренбурге ожидается небывалое, такой большой воды город не видел давно. Об этом в эфире телеканала "Россия - 24" заявил мэр Оренбурга Сергей... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:14+0300
2024-04-08T11:25+0300
происшествия
россия
оренбург
паводок
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160365_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_84f84cb3c0cbe6bce5ecdeb3bf9350d6.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Наводнение в Оренбурге ожидается небывалое, такой большой воды город не видел давно. Об этом в эфире телеканала "Россия - 24" заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.По словам главы региона, в 1942 году отметка была 946 сантиметров. "Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров… Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная", - сказал Салмин.Салмин отметил, что вода продолжает прибывать, и в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Глава региона призвал жителей эвакуироваться, а не дожидаться, что получится переждать, когда уровень воды достигнет критической отметки.Салмин также добавил, что на фоне паводка процесс хлорирования воды придает ей "специфический аромат". Однако, вода безопасна для употребления и ее можно использовать в пищу, но рекомендуется предварительно прокипятить, заверил Салмин.В правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
https://1prime.ru/20240407/ural-847161328.html
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160365_107:0:747:480_1920x0_80_0_0_7f360e04f069d21a009b8b26ccae2695.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оренбург, паводок, новости
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, паводок, Новости
11:14 08.04.2024 (обновлено: 11:25 08.04.2024)
 
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе

Мэр Оренбурга: наводнение ожидается беспрецедентным, такой воды город не видел давно

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Наводнение в Оренбурге ожидается небывалое, такой большой воды город не видел давно. Об этом в эфире телеканала "Россия - 24" заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
По словам главы региона, в 1942 году отметка была 946 сантиметров. "Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров… Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная", - сказал Салмин.
Салмин отметил, что вода продолжает прибывать, и в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Глава региона призвал жителей эвакуироваться, а не дожидаться, что получится переждать, когда уровень воды достигнет критической отметки.
Салмин также добавил, что на фоне паводка процесс хлорирования воды придает ей "специфический аромат". Однако, вода безопасна для употребления и ее можно использовать в пищу, но рекомендуется предварительно прокипятить, заверил Салмин.
В правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
Вчера, 20:44
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургпаводокНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала