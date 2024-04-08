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Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе - 08.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
Наводнение в Оренбурге ожидается небывалое, такой большой воды город не видел давно. Об этом в эфире телеканала "Россия - 24" заявил мэр Оренбурга Сергей... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:14+0300
2024-04-08T11:14+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Наводнение в Оренбурге ожидается небывалое, такой большой воды город не видел давно. Об этом в эфире телеканала "Россия - 24" заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.По словам главы региона, в 1942 году отметка была 946 сантиметров. "Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров… Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная", - сказал Салмин.Салмин отметил, что вода продолжает прибывать, и в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Глава региона призвал жителей эвакуироваться, а не дожидаться, что получится переждать, когда уровень воды достигнет критической отметки.Салмин также добавил, что на фоне паводка процесс хлорирования воды придает ей "специфический аромат". Однако, вода безопасна для употребления и ее можно использовать в пищу, но рекомендуется предварительно прокипятить, заверил Салмин.В правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
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россия, оренбург, паводок, новости
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, паводок, Новости
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
Мэр Оренбурга: наводнение ожидается беспрецедентным, такой воды город не видел давно
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Наводнение в Оренбурге ожидается небывалое, такой большой воды город не видел давно. Об этом в эфире телеканала "Россия - 24" заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
По словам главы региона, в 1942 году отметка была 946 сантиметров. "Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров… Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная", - сказал Салмин.
Салмин отметил, что вода продолжает прибывать, и в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Глава региона призвал жителей эвакуироваться, а не дожидаться, что получится переждать, когда уровень воды достигнет критической отметки.
Салмин также добавил, что на фоне паводка процесс хлорирования воды придает ей "специфический аромат". Однако, вода безопасна для употребления и ее можно использовать в пищу, но рекомендуется предварительно прокипятить, заверил Салмин.
В правительстве Оренбургской области сообщили, что в Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров