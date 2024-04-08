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Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах
Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах - 08.04.2024, ПРАЙМ
Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах
Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 апреля, заслушал доклады главы МЧС РФ, глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:31+0300
2024-04-08T11:53+0300
происшествия
владимир путин
наводнение
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 апреля, заслушал доклады главы МЧС РФ, глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи жителям этих регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что по итогам встречи глава государства дал поручение кабмину РФ создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению, добавил Песков.Весной в России наступает паводкоопасный период. По прогнозам МЧС на 8 апреля, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов и 5,55 тысячи приусадебных участков, 600 дачных участков.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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владимир путин, наводнение
Происшествия, Владимир Путин, наводнение
11:31 08.04.2024 (обновлено: 11:53 08.04.2024)
 
Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах

Путин заслушал доклады и дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 апреля, заслушал доклады главы МЧС РФ, глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи жителям этих регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что по итогам встречи глава государства дал поручение кабмину РФ создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.
Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению, добавил Песков.
Весной в России наступает паводкоопасный период. По прогнозам МЧС на 8 апреля, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов и 5,55 тысячи приусадебных участков, 600 дачных участков.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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ПроисшествияВладимир Путиннаводнение
 
 
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