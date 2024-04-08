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Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах

Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах - 08.04.2024, ПРАЙМ

Путин дал поручения для решения ситуации с паводками в регионах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 апреля, заслушал доклады главы МЧС РФ, глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:31+0300

2024-04-08T11:31+0300

2024-04-08T11:53+0300

происшествия

владимир путин

наводнение

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 апреля, заслушал доклады главы МЧС РФ, глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи жителям этих регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что по итогам встречи глава государства дал поручение кабмину РФ создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению, добавил Песков.Весной в России наступает паводкоопасный период. По прогнозам МЧС на 8 апреля, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов и 5,55 тысячи приусадебных участков, 600 дачных участков.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

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владимир путин, наводнение