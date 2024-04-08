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Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля

Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ

Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля

Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:44+0300

2024-04-08T13:44+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России."Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", - сказано в сообщении.Также уществует угроза подтопления Тюмени. На фоне "сложной гидрологической обстановки" в Казахстане существует вероятность подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.Мэрия Оренбурга в свою очередь разместила информацию, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за шесть часов поднялся на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров.Согласно данным администрации Оренбурга, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 сантиметров и на данный момент составляет 792 сантиметра.Глава МЧС России Александр Куренков призвал жителей серьезно отнестись к прогнозм подтопления и эвакуироваться до прихода воды.Ранее 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.

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