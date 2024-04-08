Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240408/pavodki-847186659.html
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:44+0300
2024-04-08T13:48+0300
происшествия
россия
новости
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f3a4ad1ef48383f41fe4864f7c437b1.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России."Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", - сказано в сообщении.Также уществует угроза подтопления Тюмени. На фоне "сложной гидрологической обстановки" в Казахстане существует вероятность подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.Мэрия Оренбурга в свою очередь разместила информацию, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за шесть часов поднялся на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров.Согласно данным администрации Оренбурга, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 сантиметров и на данный момент составляет 792 сантиметра.Глава МЧС России Александр Куренков призвал жителей серьезно отнестись к прогнозм подтопления и эвакуироваться до прихода воды.Ранее 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
https://1prime.ru/20240408/pavodki-847173792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b3d975f9655d2d969a71732a5cc089d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Новости, паводок
13:44 08.04.2024 (обновлено: 13:48 08.04.2024)
 
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля

МЧС: волна паводка по реке Урал прошла через Орск, 17 апреля придет к Оренбургу

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРазмытые трамвайные пути в Орске
Размытые трамвайные пути в Орске - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", - сказано в сообщении.
Также уществует угроза подтопления Тюмени. На фоне "сложной гидрологической обстановки" в Казахстане существует вероятность подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.
Мэрия Оренбурга в свою очередь разместила информацию, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за шесть часов поднялся на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров.
Согласно данным администрации Оренбурга, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 сантиметров и на данный момент составляет 792 сантиметра.
Глава МЧС России Александр Куренков призвал жителей серьезно отнестись к прогнозм подтопления и эвакуироваться до прихода воды.
Ранее 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
11:14
 
ПроисшествияРОССИЯНовостипаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала