https://1prime.ru/20240408/pavodki-847186659.html
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля - 08.04.2024, ПРАЙМ
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:44+0300
2024-04-08T13:44+0300
2024-04-08T13:48+0300
происшествия
россия
новости
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f3a4ad1ef48383f41fe4864f7c437b1.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России."Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", - сказано в сообщении.Также уществует угроза подтопления Тюмени. На фоне "сложной гидрологической обстановки" в Казахстане существует вероятность подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.Мэрия Оренбурга в свою очередь разместила информацию, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за шесть часов поднялся на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров.Согласно данным администрации Оренбурга, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 сантиметров и на данный момент составляет 792 сантиметра.Глава МЧС России Александр Куренков призвал жителей серьезно отнестись к прогнозм подтопления и эвакуироваться до прихода воды.Ранее 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
https://1prime.ru/20240408/pavodki-847173792.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b3d975f9655d2d969a71732a5cc089d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Новости, паводок
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля
МЧС: волна паводка по реке Урал прошла через Орск, 17 апреля придет к Оренбургу
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск и к 17 апреля ожидается в районе Оренбурга. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", - сказано в сообщении.
Также уществует угроза подтопления Тюмени. На фоне "сложной гидрологической обстановки" в Казахстане существует вероятность подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.
Мэрия Оренбурга в свою очередь разместила информацию, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за шесть часов поднялся на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров.
Согласно данным администрации Оренбурга, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 сантиметров и на данный момент составляет 792 сантиметра.
Глава МЧС России Александр Куренков призвал жителей серьезно отнестись к прогнозм подтопления и эвакуироваться до прихода воды.
Ранее 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе