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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

На территории Тюменской области ввиду неблагоприятного прогноза по паводку введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в официальном обращении | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T14:45+0300

2024-04-08T14:45+0300

2024-04-08T14:45+0300

происшествия

тюменская область

наводнение

режим чс

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. На территории Тюменской области ввиду неблагоприятного прогноза по паводку введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в официальном обращении к жителям региона."Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации… Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно… Он позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", — сказал он.Решение о введение режима ЧС было принято на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По словам глдавы региона, сейчас обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, неблагоприятный прогноз по поводку на реках Тобол и Ишим дают специалисты Росгидромета.Моор добавил, что в целом, подготовка к поводку прошла в плановом режиме, были организованы командно-штабные учения в муниципалитетах. Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2600 единиц техники и порядка 200 единиц плавсредств.Главам муниципалитетов поручили организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности. Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи. "Ситуация на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно", — подчеркнул губернатор.Ранее правительство сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, которую возглавил глава МЧС Александр Куренков."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии", — сказано в сообщении.В состав правкомиссии вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.В состав комиссии включены также представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов.Президент РФ Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям и поручил кабмину создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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тюменская область, наводнение, режим чс