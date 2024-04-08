Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240408/pavodok-847188987.html
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка
На территории Тюменской области ввиду неблагоприятного прогноза по паводку введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в официальном обращении | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:45+0300
2024-04-08T14:45+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
режим чс
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/95/833589506_0:156:3365:2048_1920x0_80_0_0_c94289ae6bea375ddf0119ec5f5c82a8.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. На территории Тюменской области ввиду неблагоприятного прогноза по паводку введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в официальном обращении к жителям региона."Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации… Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно… Он позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", — сказал он.Решение о введение режима ЧС было принято на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По словам глдавы региона, сейчас обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, неблагоприятный прогноз по поводку на реках Тобол и Ишим дают специалисты Росгидромета.Моор добавил, что в целом, подготовка к поводку прошла в плановом режиме, были организованы командно-штабные учения в муниципалитетах. Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2600 единиц техники и порядка 200 единиц плавсредств.Главам муниципалитетов поручили организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности. Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи. "Ситуация на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно", — подчеркнул губернатор.Ранее правительство сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, которую возглавил глава МЧС Александр Куренков."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии", — сказано в сообщении.В состав правкомиссии вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.В состав комиссии включены также представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов.Президент РФ Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям и поручил кабмину создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
https://1prime.ru/20240408/pavodki-847186659.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/95/833589506_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb2167c5997abd6121920fbfaefe54dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тюменская область, наводнение, режим чс
Происшествия, Тюменская область, наводнение, режим ЧС
14:45 08.04.2024
 
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

Моор: в Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМЧС РФ
МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. На территории Тюменской области ввиду неблагоприятного прогноза по паводку введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в официальном обращении к жителям региона.
"Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации… Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно… Он позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", — сказал он.
Решение о введение режима ЧС было принято на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По словам глдавы региона, сейчас обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, неблагоприятный прогноз по поводку на реках Тобол и Ишим дают специалисты Росгидромета.
Моор добавил, что в целом, подготовка к поводку прошла в плановом режиме, были организованы командно-штабные учения в муниципалитетах. Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2600 единиц техники и порядка 200 единиц плавсредств.
Размытые трамвайные пути в Орске - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга 17 апреля
13:44
Главам муниципалитетов поручили организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности. Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи. "Ситуация на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно", — подчеркнул губернатор.
Ранее правительство сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, которую возглавил глава МЧС Александр Куренков.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии", — сказано в сообщении.
В состав правкомиссии вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.
В состав комиссии включены также представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов.
Президент РФ Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям и поручил кабмину создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
 
ПроисшествияТюменская областьнаводнениережим ЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала