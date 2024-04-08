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Губернатор Оренбурга отметил, что ситуация в Орске остается сложной

Губернатор Оренбурга отметил, что ситуация в Орске остается сложной - 08.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор Оренбурга отметил, что ситуация в Орске остается сложной

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о постройке новой дамбы в Орске. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T22:48+0300

2024-04-08T22:48+0300

2024-04-08T23:03+0300

происшествия

оренбургская область

смоленск

паводок

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о постройке новой дамбы в Орске."Начнутся работы по проектированию новой дамбы", — указывается в публикации в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Паслер отметил, что ситуация в Орске остается сложной, хотя большая вода пошла на спад.По его словам, пострадавшую после обрушения моста в Вязьме женщину отправят на лечение в Смоленск, трех человек — в Москву, а девочку-подростка продолжат лечить в Вязьме.Он добавил, что обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект. Также, Паслер отметил необходимость разобрать все семь пролетов места.В Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда работают на месте обрушившегося путепровода.Поезда дальнего следования Белорусского направления в данный момент следуют по измененному маршруту через Сухиничи и Калугу.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области 8 апреля, когда на нем находились машина и грузовик. Один человек погиб, пятеро госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Движение поездов на участке обрушения приостановлено.

https://1prime.ru/20240408/kompensatsiya-847202896.html

оренбургская область

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оренбургская область, смоленск, паводок