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Набиуллина оценила первые итоги работы программы долгосрочных сбережений

Набиуллина оценила первые итоги работы программы долгосрочных сбережений - 08.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила первые итоги работы программы долгосрочных сбережений

Первые результаты работы программы долгосрочных сбережений неплохие - за три месяца в нее вступили 278 тысяч граждан, однако планируется привлечь гораздо больше | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:10+0300

2024-04-08T11:10+0300

2024-04-08T11:11+0300

банк россии

программа долгосрочных сбережений

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Первые результаты работы программы долгосрочных сбережений неплохие - за три месяца в нее вступили 278 тысяч граждан, однако планируется привлечь гораздо больше участников, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Линейка долгосрочных инструментов уже создана. Нужно их активнее сейчас продвигать. Это и ... программа долгосрочных сбережений. Надо сказать, первые результаты, на наш взгляд, уже неплохие: в программу за три месяца вступило 278 тысяч граждан. Планы у нас гораздо больше, но 278 тысяч за три месяца - это неплохо", - сказала Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривается годовой отчет ЦБ за 2023 год. По ее словам, одновременно заработали и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, которые стимулируют инвестиции граждан на длительные сроки. Со следующего года на рынке появится "принципиально новый продукт" – долевое страхование жизни. Глава ЦБ РФ подчеркнула, что это "тоже еще один потенциальный источник долгосрочных накоплений в экономике". "По всем этим трем инструментам можно будет получать единый налоговый вычет. И здесь очень важно завершить формирование механизмов гарантирования по ним", - добавила Набиуллина. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку в январе озвучивал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

https://1prime.ru/20240402/sberezheniya-847015314.html

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программа долгосрочных сбережений, эльвира набиуллина