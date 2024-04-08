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В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому

В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому - 08.04.2024, ПРАЙМ

В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому

Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T14:28+0300

2024-04-08T14:28+0300

2024-04-08T14:34+0300

экономика

пенсии

новые регионы рф

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении. Отмечается, что принятие проекта позволит применять единый подход к учету периодов прохождения военной службы и иной эквивалентной ей службы при расчете страхового (трудового) стажа для установления пенсии.

https://1prime.ru/20240403/pensiya-847018752.html

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пенсии, новые регионы рф