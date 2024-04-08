https://1prime.ru/20240408/pensii-847188523.html
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому - 08.04.2024, ПРАЙМ
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому
Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:28+0300
2024-04-08T14:28+0300
2024-04-08T14:34+0300
экономика
пенсии
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_249ebcd556527f7b4e3fc53bed23dc86.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении. Отмечается, что принятие проекта позволит применять единый подход к учету периодов прохождения военной службы и иной эквивалентной ей службы при расчете страхового (трудового) стажа для установления пенсии.
https://1prime.ru/20240403/pensiya-847018752.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_097aa4f9b8450ad439ed7b2ad8dbef50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, новые регионы рф
Экономика, Пенсии, новые регионы РФ
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому
Правительство РФ одобрило особенности пенсий и соцобеспечения граждан в новых регионах
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта позволит применять единый подход к учету периодов прохождения военной службы и иной эквивалентной ей службы при расчете страхового (трудового) стажа для установления пенсии.
В Госдуме рассказали, как самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию