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В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому - 08.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240408/pensii-847188523.html
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому - 08.04.2024, ПРАЙМ
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому
Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:28+0300
2024-04-08T14:34+0300
экономика
пенсии
новые регионы рф
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении. Отмечается, что принятие проекта позволит применять единый подход к учету периодов прохождения военной службы и иной эквивалентной ей службы при расчете страхового (трудового) стажа для установления пенсии.
https://1prime.ru/20240403/pensiya-847018752.html
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пенсии, новые регионы рф
Экономика, Пенсии, новые регионы РФ
14:28 08.04.2024 (обновлено: 14:34 08.04.2024)
 
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому

Правительство РФ одобрило особенности пенсий и соцобеспечения граждан в новых регионах

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта позволит применять единый подход к учету периодов прохождения военной службы и иной эквивалентной ей службы при расчете страхового (трудового) стажа для установления пенсии.
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