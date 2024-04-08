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В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков
Работа по ликвидации последствий паводков и подготовке граждан к ним продолжается и требует серьезных усилий со стороны местных и федеральных властей. Об этом... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:47+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Работа по ликвидации последствий паводков и подготовке граждан к ним продолжается и требует серьезных усилий со стороны местных и федеральных властей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Продолжается напряженная работа в этой области (устранения последствий паводков и подготовкой граждан к ним - ред.). Требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей эта ситуация", - заявил пресс-секретарь президента России.Министерство обороны России также ранее сообщило, что к ликвидации последствий паводка привлечены военные инженеры Ясненского ракетного соединения.Ранее 5 апреля произошло прорыв дамбы, защищающей Орск от реки Урал, что привело к массовой эвакуации людей из Старого города, где расположены несколько населенных пунктов, попавших в зону затопления.
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Происшествия, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков
Песков: ситуация с паводками требует напряженной работы со стороны местных властей
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Работа по ликвидации последствий паводков и подготовке граждан к ним продолжается и требует серьезных усилий со стороны местных и федеральных властей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Продолжается напряженная работа в этой области (устранения последствий паводков и подготовкой граждан к ним - ред.). Требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей эта ситуация", - заявил пресс-секретарь президента России.
Министерство обороны России также ранее сообщило, что к ликвидации последствий паводка привлечены военные инженеры Ясненского ракетного соединения.
Ранее 5 апреля произошло прорыв дамбы, защищающей Орск от реки Урал, что привело к массовой эвакуации людей из Старого города, где расположены несколько населенных пунктов, попавших в зону затопления.
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля