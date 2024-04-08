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В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:20+0300
2024-04-08T09:37+0300
оплата жку
платежки за жкх
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Об этом сообщили "Известия".Отмечается, что россияне получат возможность отказаться от бумажной формы документа, после подачи необходимого заявления. Авторами законопроекта являются депутаты партии "Единая Россия" от Краснодарского края.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно заключению комиссии, поправки позволят решить проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, по которому пришла квитанция, а также помогут регионам сэкономить средства, пишут "Известия".По данным издания ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронный документооборот квитанций.
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оплата жку, платежки за жкх
оплата ЖКУ, платежки за ЖКХ
09:20 08.04.2024 (обновлено: 09:37 08.04.2024)
 
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

"Известия": в России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Об этом сообщили "Известия".
Отмечается, что россияне получат возможность отказаться от бумажной формы документа, после подачи необходимого заявления. Авторами законопроекта являются депутаты партии "Единая Россия" от Краснодарского края.
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Согласно заключению комиссии, поправки позволят решить проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, по которому пришла квитанция, а также помогут регионам сэкономить средства, пишут "Известия".
По данным издания ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронный документооборот квитанций.
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