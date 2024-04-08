https://1prime.ru/20240408/platezhki-847168109.html
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:20+0300
2024-04-08T09:20+0300
2024-04-08T09:37+0300
оплата жку
платежки за жкх
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Об этом сообщили "Известия".Отмечается, что россияне получат возможность отказаться от бумажной формы документа, после подачи необходимого заявления. Авторами законопроекта являются депутаты партии "Единая Россия" от Краснодарского края.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно заключению комиссии, поправки позволят решить проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, по которому пришла квитанция, а также помогут регионам сэкономить средства, пишут "Известия".По данным издания ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронный документооборот квитанций.
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оплата жку, платежки за жкх
оплата ЖКУ, платежки за ЖКХ
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
"Известия": в России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ.
Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Об этом сообщили "Известия
".
Отмечается, что россияне получат возможность отказаться от бумажной формы документа, после подачи необходимого заявления. Авторами законопроекта являются депутаты партии "Единая Россия" от Краснодарского края.
Согласно заключению комиссии, поправки позволят решить проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, по которому пришла квитанция, а также помогут регионам сэкономить средства, пишут "Известия".
По данным издания ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронный документооборот квитанций.
Кабмин выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах