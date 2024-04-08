https://1prime.ru/20240408/platezhki-847168109.html

В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ - 08.04.2024, ПРАЙМ

В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:20+0300

2024-04-08T09:20+0300

2024-04-08T09:37+0300

оплата жку

платежки за жкх

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Возможность использования электронных квитанций за ЖКУ могут распространить на всю территорию России. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Об этом сообщили "Известия".Отмечается, что россияне получат возможность отказаться от бумажной формы документа, после подачи необходимого заявления. Авторами законопроекта являются депутаты партии "Единая Россия" от Краснодарского края.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно заключению комиссии, поправки позволят решить проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, по которому пришла квитанция, а также помогут регионам сэкономить средства, пишут "Известия".По данным издания ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронный документооборот квитанций.

https://1prime.ru/20240406/zhkkh-847134372.html

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оплата жку, платежки за жкх