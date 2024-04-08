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Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ
Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26 человек, сообщил агентству РИА Новости источник в региональном министерстве... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:52+0300
2024-04-08T10:02+0300
происшествия
самарская область
дтп
автобус
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САМАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26 человек, сообщил агентству РИА Новости источник в региональном министерстве здравоохранения. Ранее региональная ГИБДД сообщала, что авария с автобусом произошла в два часа ночи по московскому времени, в час ночи по местному. В результате происшествия два человека погибли.Подзднее источник сообщил агентству РИА Новости, что количество пострадавших увеличилось до 26."Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", — пояснила собеседница агентства.
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самарская область, дтп, автобус
Происшествия, Самарская область, ДТП, автобус
08:52 08.04.2024 (обновлено: 10:02 08.04.2024)
 
Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ

РИА Новости: число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до 26 человек

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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САМАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26 человек, сообщил агентству РИА Новости источник в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее региональная ГИБДД сообщала, что авария с автобусом произошла в два часа ночи по московскому времени, в час ночи по местному. В результате происшествия два человека погибли.
Подзднее источник сообщил агентству РИА Новости, что количество пострадавших увеличилось до 26.
"Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", — пояснила собеседница агентства.
 
ПроисшествияСамарская областьДТПавтобус
 
 
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