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Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ

Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до 26 человек, сообщили СМИ

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26 человек, сообщил агентству РИА Новости источник в региональном министерстве... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T08:52+0300

2024-04-08T08:52+0300

2024-04-08T10:02+0300

происшествия

самарская область

дтп

автобус

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САМАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26 человек, сообщил агентству РИА Новости источник в региональном министерстве здравоохранения. Ранее региональная ГИБДД сообщала, что авария с автобусом произошла в два часа ночи по московскому времени, в час ночи по местному. В результате происшествия два человека погибли.Подзднее источник сообщил агентству РИА Новости, что количество пострадавших увеличилось до 26."Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", — пояснила собеседница агентства.

самарская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

самарская область, дтп, автобус