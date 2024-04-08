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В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией

В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией

Проблемы при осуществлении финансовых расчетов наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T12:31+0300

2024-04-08T12:31+0300

2024-04-08T13:01+0300

экономика

турция

россия

международные расчеты

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Проблемы при осуществлении финансовых расчетов наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблемы определенно присутствуют, но, очевидно, что является их причиной. Это наносит серьезный ущерб интересам экономоператоров и наших, и турецких", — заявил Песков.Он добавил, что по всем финансовым делам стороны на рабочем уровне постоянно поддерживают контакты в поисках выхода из сложившейся ситуации.В феврале газета "Ведомости" сообщила, что турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. Затем, по данным газеты "Известия", банки Турции возобновили расчеты с Россией за некоторые товары и услуги. В марте посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что в контексте урегулирования ситуации вокруг расчетов есть определенные результаты, но вопрос еще до конца не решен.

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турция

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турция, россия, международные расчеты