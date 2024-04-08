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В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией - 08.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией
В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией
Проблемы при осуществлении финансовых расчетов наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:31+0300
2024-04-08T13:01+0300
экономика
турция
россия
международные расчеты
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Проблемы при осуществлении финансовых расчетов наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблемы определенно присутствуют, но, очевидно, что является их причиной. Это наносит серьезный ущерб интересам экономоператоров и наших, и турецких", — заявил Песков.Он добавил, что по всем финансовым делам стороны на рабочем уровне постоянно поддерживают контакты в поисках выхода из сложившейся ситуации.В феврале газета "Ведомости" сообщила, что турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. Затем, по данным газеты "Известия", банки Турции возобновили расчеты с Россией за некоторые товары и услуги. В марте посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что в контексте урегулирования ситуации вокруг расчетов есть определенные результаты, но вопрос еще до конца не решен.
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турция, россия, международные расчеты
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, международные расчеты
12:31 08.04.2024 (обновлено: 13:01 08.04.2024)
 
В Кремле рассказали об ущербе из-за проблем при расчетах между РФ и Турцией

Песков: проблемы при финансовых расчетах несут ущерб экономическим операторам РФ и Турции

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Проблемы при осуществлении финансовых расчетов наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проблемы определенно присутствуют, но, очевидно, что является их причиной. Это наносит серьезный ущерб интересам экономоператоров и наших, и турецких", — заявил Песков.
Он добавил, что по всем финансовым делам стороны на рабочем уровне постоянно поддерживают контакты в поисках выхода из сложившейся ситуации.
В феврале газета "Ведомости" сообщила, что турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. Затем, по данным газеты "Известия", банки Турции возобновили расчеты с Россией за некоторые товары и услуги. В марте посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что в контексте урегулирования ситуации вокруг расчетов есть определенные результаты, но вопрос еще до конца не решен.
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ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯмеждународные расчеты
 
 
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