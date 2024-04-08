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Путин поручил уравнять условия заправки в рамках коридора "Север-Юг"
Путин поручил уравнять условия заправки в рамках коридора "Север-Юг" - 08.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил уравнять условия заправки в рамках коридора "Север-Юг"
Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Государственного совета по транспорту обеспечить равные условия для заправки топливом для... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:20+0300
2024-04-08T10:20+0300
2024-04-08T10:20+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Государственного совета по транспорту обеспечить равные условия для заправки топливом для автоперевозчиков в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Текст поручения доступен на сайте Кремля.Согласно поручению, доклад необходимо полготовить до 1 июня 2024 года. Президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и Алексей Цыденова ответственными за исполнение доклада."Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"... принять меры, направленные на обеспечение равных условий в части, касающейся стоимости и объемов приобретаемого топлива, для российских автомобильных перевозчиков и автомобильных перевозчиков иностранных государств, через территории которых проходит международный транспортный коридор "Север - Юг", при заправке транспортных средств на территориях этих государств", - говорится в документе.Международный транспортный коридор "Север-Юг" является основным маршрутом для перевозки грузов из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и стран Ближнего Востока в Европу и обратно, минуя Суэцкий канал. Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.
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россия, коридор "север-юг", новости
Энергетика, РОССИЯ, коридор "Север-Юг", Новости
Путин поручил уравнять условия заправки в рамках коридора "Север-Юг"
Путин поручил сделать равными условия заправки топливом в рамках коридора "Север-Юг"
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Государственного совета по транспорту обеспечить равные условия для заправки топливом для автоперевозчиков в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Текст поручения доступен на сайте Кремля.
Согласно поручению, доклад необходимо полготовить до 1 июня 2024 года. Президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и Алексей Цыденова ответственными за исполнение доклада.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"... принять меры, направленные на обеспечение равных условий в части, касающейся стоимости и объемов приобретаемого топлива, для российских автомобильных перевозчиков и автомобильных перевозчиков иностранных государств, через территории которых проходит международный транспортный коридор "Север - Юг", при заправке транспортных средств на территориях этих государств", - говорится в документе.
Международный транспортный коридор "Север-Юг" является основным маршрутом для перевозки грузов из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и стран Ближнего Востока в Европу и обратно, минуя Суэцкий канал. Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах