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Российская валюта: не бойтесь

Российская валюта: не бойтесь - 08.04.2024, ПРАЙМ

Российская валюта: не бойтесь

В пятницу, 5 апреля, рубль продемонстрировал незначительное снижение к основным валютам накануне выходных. Курс доллара к рублю вырос на 0,24% до 92,50 рубля,... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T08:15+0300

2024-04-08T08:15+0300

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В пятницу, 5 апреля, рубль продемонстрировал незначительное снижение к основным валютам накануне выходных. Курс доллара к рублю вырос на 0,24% до 92,50 рубля, евро прибавил 0,01% до 100,15 рубля, а юань подорожал на 0,28% до 12,75 рубля. Несмотря на эту небольшую коррекцию, рубль остается стабильным на протяжении уже трех недель подряд, торгуясь в узком диапазоне 91,30-93,50 рублей за доллар. Этому способствуют высокие цены на нефть, а также приток иностранной валюты на рынок. Продавцами валюты выступают экспортеры, Банк России и Минфин. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ с ключевой ставкой 16% помогает стабилизировать национальную валюту. Вместе с тем, существуют факторы, оказывающие давление на рубль. К ним относятся технические сигналы, геополитическая неопределенность, которая заставляет инвесторов уходить в более "безопасные" активы, а также укрепление доллара. Также на курс рубля влияют сезонные колебания — традиционно в апреле-мае наблюдается некоторое ослабление спроса на российскую валюту. Стоимость барреля Brent в пятницу снизилась на 0,20% до $90,87. В ходе торгов в США цена повышалась до $91,88. Ранее нефтяные котировки получали поддержку от геополитической напряженности в нефтедобывающих регионах, усилий ОПЕК+ по ограничению предложения и оптимизма относительно восстановления спроса. Опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана способствовали росту цен примерно на 5% за неделю.Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на две единицы, до 508 штук. Общее количество нефтегазовых вышек сократилось на одну до 620 единиц. На предстоящей неделе с 8 по 12 апреля на динамику нефтяных цен могут повлиять:В понедельник, 8 апреля, цены на Brent на торгах в Азии откатились к $89,59 за баррель на фоне ослабления геополитических рисков. Инвесторы следят, как будут дальше развиваться события между Ираном, Израилем и ХАМАС. Если покупатели перекроют гэп и закрепятся выше $90,90, это откроет дорогу к $96. Таким образом, как рубль, так и нефтяные цены находятся под влиянием широкого спектра факторов — от геополитики до монетарной политики, что будет определять их динамику в ближайшее время. Индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, до 3395,37 пункта, индекс РТС — на 0,67%, до 1155,91 пункта. Индекс Мосбиржи перешел в коррекционную фазу и сейчас следим за уровнем 3380 пунктов. Если состоится пробой нисходящая коррекция усилится до 3363 пунктов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют