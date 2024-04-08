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Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля
Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля - 08.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля
Масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет, заявила... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:37+0300
2024-04-08T10:37+0300
2024-04-08T10:45+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы собираемся расширять пилот по цифровому рублю, и по его итогам определим уже сроки серьезного масштабирования цифрового рубля. Но, на наш взгляд, это произойдет не ранее 2025 года", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы."Нам задают вопрос, а когда цифровой рубль будет уже массовым продуктом? На наш взгляд, это займет пять-семь лет. Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них", - добавила она.
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Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля
Набиуллина: на переход к массовому использованию цифрового рубля уйдет пять-семь лет
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы собираемся расширять пилот по цифровому рублю, и по его итогам определим уже сроки серьезного масштабирования цифрового рубля. Но, на наш взгляд, это произойдет не ранее 2025 года", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
"Нам задают вопрос, а когда цифровой рубль будет уже массовым продуктом? На наш взгляд, это займет пять-семь лет. Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них", - добавила она.