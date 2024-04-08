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В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека
В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека - 08.04.2024, ПРАЙМ
В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека
Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T05:49+0300
2024-04-08T05:49+0300
2024-04-08T05:50+0300
происшествия
самарская область
дтп
автобус
пострадавшие
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону. "Восьмого апреля примерно в 1:00 (02.00 мск - ред.) в Кинельском районе произошло ДТП с участием автобуса. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово" выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
https://1prime.ru/20240402/yaroslavl-847001748.html
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самарская область, дтп, автобус, пострадавшие
Происшествия, Самарская область, ДТП, автобус, пострадавшие
В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека
ГИБДД: двое погибли, 10 госпитализированы после ДТП с автобусом под Самарой
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону.
"Восьмого апреля примерно в 1:00 (02.00 мск - ред.) в Кинельском районе произошло ДТП с участием автобуса. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово" выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.