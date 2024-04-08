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В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека

В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека - 08.04.2024, ПРАЙМ

В результате аварии с автобусом под Самарой погибли два человека

Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T05:49+0300

2024-04-08T05:49+0300

2024-04-08T05:50+0300

происшествия

самарская область

дтп

автобус

пострадавшие

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону. "Восьмого апреля примерно в 1:00 (02.00 мск - ред.) в Кинельском районе произошло ДТП с участием автобуса. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово" выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

https://1prime.ru/20240402/yaroslavl-847001748.html

самарская область

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самарская область, дтп, автобус, пострадавшие