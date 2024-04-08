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ВТБ выяснил, какую деятельность чаще всего выбирают самозанятые - 08.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ выяснил, какую деятельность чаще всего выбирают самозанятые
ВТБ выяснил, какую деятельность чаще всего выбирают самозанятые - 08.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ выяснил, какую деятельность чаще всего выбирают самозанятые
Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:07+0300
2024-04-08T08:07+0300
экономика
малый и средний бизнес
втб
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. "Среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов", - пришли авторы исследования к выводу, проанализировав расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги с россиянами, выбравшими самостоятельную деятельность. Также, как выяснилось, компании из числа самозанятых также привлекают водителей, бухгалтеров, юристов и специалистов для инженерных изысканий, геодезических и археологических работ. При этом в списке самых редких и необычных специальностей среди самозанятых оказались грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей, указывается в материалах. Кроме того, по данным экспертов, предприниматели часто приобретают у самозанятых различные товары собственного производства и арендуют недвижимость. Например, среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить даже березовый сок и муравьиные фермы, рассказали в банке.
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малый и средний бизнес, втб
Экономика, малый и средний бизнес, ВТБ
08:07 08.04.2024
 
ВТБ выяснил, какую деятельность чаще всего выбирают самозанятые

ВТБ: среди самозанятых много строителей, но мало садовников и диджеев

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Производство дизайнерских масок
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости.
"Среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов", - пришли авторы исследования к выводу, проанализировав расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги с россиянами, выбравшими самостоятельную деятельность.
Также, как выяснилось, компании из числа самозанятых также привлекают водителей, бухгалтеров, юристов и специалистов для инженерных изысканий, геодезических и археологических работ.
При этом в списке самых редких и необычных специальностей среди самозанятых оказались грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры.
Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей, указывается в материалах.
Кроме того, по данным экспертов, предприниматели часто приобретают у самозанятых различные товары собственного производства и арендуют недвижимость. Например, среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить даже березовый сок и муравьиные фермы, рассказали в банке.
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