https://1prime.ru/20240408/sanktsii-847164585.html
Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России
Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России - 08.04.2024, ПРАЙМ
Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России
Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T07:14+0300
2024-04-08T07:14+0300
2024-04-08T07:15+0300
экономика
сша
турция
денежные переводы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Нет, не решило. До сих пор имеются проблемы с получением платежей. Проблема не решена", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных подвижках в вопросе урегулирования ситуации с банковскими переводами из России. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240407/partnery-847147557.html
сша
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, турция, денежные переводы, россия
Экономика, США, ТУРЦИЯ, денежные переводы, РОССИЯ
Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России
Источник: схема США и Турции по санкциям не решила проблему переводов из России
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Нет, не решило. До сих пор имеются проблемы с получением платежей. Проблема не решена", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных подвижках в вопросе урегулирования ситуации с банковскими переводами из России.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона.
Главными торговыми партнерами России стали Китай, Индия и Турция
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.