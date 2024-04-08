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Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России

Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России - 08.04.2024, ПРАЙМ

Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России

Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T07:14+0300

2024-04-08T07:14+0300

2024-04-08T07:15+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Нет, не решило. До сих пор имеются проблемы с получением платежей. Проблема не решена", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных подвижках в вопросе урегулирования ситуации с банковскими переводами из России. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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сша, турция, денежные переводы, россия