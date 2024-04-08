https://1prime.ru/20240408/sovet-evropy-847164429.html

В МИД России заявили о деградации Совета Европы

В МИД России заявили о деградации Совета Европы - 08.04.2024, ПРАЙМ

В МИД России заявили о деградации Совета Европы

Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы говорит о деградации организации, заявили в МИД России. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T07:01+0300

2024-04-08T07:01+0300

2024-04-08T07:03+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы говорит о деградации организации, заявили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии 27 марта одобрила проект "уставного заключения" на заявку Косово на вступление в Совет Европы, которая была подана еще в мае 2022 года. По действующему регламенту, этот документ рассмотрят в рамках пленарной сессии Ассамблеи. Кроме комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии, свое отношение к нему выскажут члены комиссии по юридическим вопросам и правам человека и комиссии по равенству и недискриминации. Как заявили в МИД России, "таким образом, Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы". "Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета", - отметили в МИД России. Авторы этой инициативы, по словам представителей российского внешнеполитического ведомства, "легко перешагнули через ключевое положение устава Совета о том, что он создается "для цели укрепления единства европейских народов". "Таков "порядок, основанный на правилах" в действии", - заключили в МИД РФ.

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россия, мид, совет европы, косово