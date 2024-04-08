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В МИД России заявили о деградации Совета Европы - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В МИД России заявили о деградации Совета Европы
В МИД России заявили о деградации Совета Европы - 08.04.2024, ПРАЙМ
В МИД России заявили о деградации Совета Европы
Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы говорит о деградации организации, заявили в МИД России. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T07:01+0300
2024-04-08T07:03+0300
политика
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мид
совет европы
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы говорит о деградации организации, заявили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии 27 марта одобрила проект "уставного заключения" на заявку Косово на вступление в Совет Европы, которая была подана еще в мае 2022 года. По действующему регламенту, этот документ рассмотрят в рамках пленарной сессии Ассамблеи. Кроме комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии, свое отношение к нему выскажут члены комиссии по юридическим вопросам и правам человека и комиссии по равенству и недискриминации. Как заявили в МИД России, "таким образом, Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы". "Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета", - отметили в МИД России. Авторы этой инициативы, по словам представителей российского внешнеполитического ведомства, "легко перешагнули через ключевое положение устава Совета о том, что он создается "для цели укрепления единства европейских народов". "Таков "порядок, основанный на правилах" в действии", - заключили в МИД РФ.
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россия, мид, совет европы, косово
Политика, РОССИЯ, МИД, Совет Европы, КОСОВО
07:01 08.04.2024 (обновлено: 07:03 08.04.2024)
 
В МИД России заявили о деградации Совета Европы

МИД РФ: протаскивание Косово в Совет Европы говорит о деградации организации

ПАСЕ предлагает ЕС взять на себя обязательство ввести налог на финансовые операции
ПАСЕ предлагает ЕС взять на себя обязательство ввести налог на финансовые операции
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы говорит о деградации организации, заявили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии 27 марта одобрила проект "уставного заключения" на заявку Косово на вступление в Совет Европы, которая была подана еще в мае 2022 года.
По действующему регламенту, этот документ рассмотрят в рамках пленарной сессии Ассамблеи. Кроме комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии, свое отношение к нему выскажут члены комиссии по юридическим вопросам и правам человека и комиссии по равенству и недискриминации.
Как заявили в МИД России, "таким образом, Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы".
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27 марта, 21:51
"Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета", - отметили в МИД России.
Авторы этой инициативы, по словам представителей российского внешнеполитического ведомства, "легко перешагнули через ключевое положение устава Совета о том, что он создается "для цели укрепления единства европейских народов".
"Таков "порядок, основанный на правилах" в действии", - заключили в МИД РФ.
 
ПолитикаРОССИЯМИДСовет ЕвропыКОСОВО
 
 
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